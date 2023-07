Superliga. Farul Constanţa a învins FC Hermannstadt cu 1-0. Hagi: Am avut noroc

Echipa Farul Constanţa a învins sâmbătă, scor 1-0, formaţia FC Hermannstadt, în prima etapă a Superligii. Pentru meciul de la Sibiu, Gheorge Hagi l-a păstrat în echipa de start pe Artean. În minutul 45+5, Borgnino a şutat din careu pe lângă poartă.

În minutul 46, Daniel Paraschiv a intrat în careu şi l-a depăşit pe Buzbuchi, dar mingea trimisă spre poartă a fost respinsă de fundaşii constănţeni. În minutul 57, Farul a deschis scorul, prin nou intratul Grameni. Acesta a înscris cu un şut din careu, schimbând tabela.

Hermannstadt a avut o nouă ocazie în minutul 65: lovitură de cap Daniel Paraschiv, respinsă de Buzbuchi în bară. Gabi Iancu a fost şi el singur cu Buzbuchi, în minutul 75, dar nu a reuşit să îl învingă pe acesta. Grameni i-a pasat apoi lui Rivaldinho, care l-a lobat pe Letica, dar balonul a căzut pe bara transversală, în minutul 79. Minutul 90 a fost decisiv pentru Farul Constanța.

Hagi, cu gândul la meciul cu Tiraspol

După meci, Gică Hagi, antrnorul echipei Farul Constanța, a declarat: „Am câştigat, am avut noroc, trebuie să recunoaştem. Am jucat fotbalul pe care putem să îl jucăm la momentul ăsta. Noi am venit să facem rezultat, trebuie să facem faţă pe ambele fronturi.

Acum trebuie să mergem la meciul următor, nu mai avem timp să ne gândim la acest meci. Jucătorii noi trebuie să le dăm timp, să intre în jocul nostru. Uşor, uşor unim grupul, unim vestiarul şi vom vedea! La Larie mă gândesc să încep cu el la Tiraspol, dar voi vedea. Despre Dina Grameni, ce să spun, Grameni este ca Boloni…”.

Jucătorii meciunul Farul – FC Hermannstadt

FC HERMANNSTADT: Letica – Butean, I. Stoica, V. Găman, Opruţ – D. Iancu (Jipa 62), Mino Sota, Baba Alhassan (Biceanu 62) – S. Balaure (G. Iancu 73), D. Paraschiv (Ad. Petre 86), Neguţ (I. Petrescu 86). ANTRENOR: Marius Măldărăşanu

FARUL: Buzbuchi – D. Sîrbu, Diogo Queiros, Gustavo Marins (Larie 54), Vianna (Grameni 54) – Doukoure (Bassong 20), Artean, Vînă – Borgnino, V. Dumitrache (Dussaut 64), Sali (Rivaldinho 54). ANTRENOR: Gheorghe Hagi

Cartonaşe galbene: D. Iancu 7, Biceanu 86, G. Iancu 90+1, Măldărăşanu 90+5 / Doukoure 2, Gustavo Marins 45, V. Dumitrache 60, D. Sîrbu 63, Vână 76, Bassong 77

Arbitri: Istvan Kovacs – George Florin Neacşu, Marius Badea – Rareş George Vidican

Arbitri VAR: Viorel Flueran – Cristina Trandafir

Partida FC Hermannstadt – Farul, a avut loc pe 15 iulie, ora 18:30, pe stadionul Municipal din Sibiu, în etapa 1 din sezonul 2023/2024. Ea a fost transmisă în direct pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2.

La pariurile sportive, FC Hermannstadt a fost favorită la o cotă excelentă pentru moment, 2,35 iar Farul 3,60. Șansă dublă 1X a avut cotă de 1,35 iar șansă dublă X2 cotă 1,60. Gol marcat de gazde a ajuns la cota 1,35, gol al dobrogenilor 1,50.