Gică Hagi: Farul Constanța are bani doar pentru a rămâne în Superligă

Gică Hagi a spus că este destul de dificil să facă performanță cu Farul Constanța în competițiile europene deoarece echipa sa produce jucători pe care să îi poată transfera pe sume importante în competiții puternice. Antrenorul a mai adăugat că Farul nu poate concura nici cu echipele din Superliga României din cauza bugetului destul de mic pe care campioana îl are.

„Regele” a explicat că de fiecare dacă când fotbaliștii pe care îi formează primesc oferte, poartă discuții pentru a găsi cea mai bună soluție atât pentru club, cât și pentru jucător. Fostul internațional a subliniat că Farul Constanța își va păstra și în perioada următoare politica pe care a avut-o în ultimii ani, care se referă la promovarea jucătorilor tineri din academie.

„Clubul, în momentul de faţă, nu şi-a schimbat cu absolut nimic cum a fost în ultimii 14 ani, 10 ani, deci are aceeaşi identitate şi administrativ are aceleaşi lucruri. Când vom fi împreună cu toţii, când o să vină tot ce înseamnă regiunea şi oraşul să vină aşa cum trebuie la nivelul administrativ, foarte puternic, să fim puternici, atunci e clar că poţi aduce jucători mai scumpi, adică o să poţi să plăteşti mult mai mult. Ne dorim lucrul ăsta. E preconizat lucrul ăsta pe următorii cinci ani”, a explicat Gică Hagi.

Ce buget are Farul Constanța, campioana României

Hagi a explicat că Farul nu poate ajunge la un nivel înalt în Europa și din cauza bugetului mic pe care îl are. Campioana din Superliga are pentru acest sezon un buget care nu depășește trei milioane de euro. Antrenorul a subliniat că sportul din România are nevoie de investiții și susținere pentru a fi obținute performanțe la nivel înalt. Fostul internațional a explicat cum poate ajunge clubul de la malul mării o echipă puternică la nivel european.

„Nu suntem în Europa, nu am ajuns în Europa, nu putem să fim în Europa la nivel foarte mare, cu salarii foarte mici. Nu poţi să ai pretenţii foarte mari să te duci să fii cel mai bun în Europa. o să fim mai competitivi şi o să vină tot ce trebuie să vină la Farul şi o să fie ca lumea, o echipă puternică a unei zone din ţară sau dacă în România lucrurile se vor regla ca lumea, în sensul de a susţine sportul la nivelul cel mai mare”.

Farul Constanța are bani doar pentru a rămâne în Superligă

Tehnicianul consideră că un club care are foarte mulți bani poate să atingă orice obiectiv își propune. Mai mult decât atât, Hagi susține că echipe din Liga a II-a au bugete mai mari față de clubul său, iar jucătorii de la aceste echipe sunt mai bine plătiți. În ciuda tuturor acestor greutăți, „Regele” a spus că planul pe care l-a aplicat la Farul s-a dovedit „fantastic” pentru că a reușit să câștige titlul de campion.

În ceea ce privește lotul pentru noul sezon, Hagi a declarat că mulți jucători din vechiul nucleu vor rămâne la Constanța, mai puțin, Adrian Mazilu, în vârstă de 17 ani. Tânărul fotbalist va pleca la începutul lui 2024 la Brighton, echipă care joacă în Premier League. Campioana o să primească în schimbul lui Mazilu suma de trei milioane de euro, iar fotbalistul o să devină al treilea cel mai scump fotbalist vândut de Farul.

„Farul, la banii pe care îi are, are buget să rămână în prima ligă. Punct. Echipe din Divizia B poate plătesc mai mult ca noi. Cu toate că şi noi plătim acum foarte bine, dar nu cât trebuie. Am încercat să facem o politică foarte bună, care s-a dovedit că a fost fantastică pentru că am ieşit cei mai buni din România. Dar cu 3 milioane eu nu cred că poţi să te duci să aspiri să fii cel mai bun din România. E dur dacă zic asta, dar e bine să zic la început ca să se ştie lucrurile”.

Gică Hagi vrea să fie acționar minoritar la Farul

Hagi a spus în repetate rânduri, în ultimii trei, ani că vrea să devină acționar minoritar la Farul. Fostul component al „Generației de Aur” a spus că așteaptă propuneri pentru a vinde din acțiuni. Antrenorul a explicat și de ce a ales să aducă la echipa sa fotbaliști de la cluburi care s-au clasat pe ultimele locuri în campionat. Hagi a explicat că au fost momente când și-a dorit ca la formația sa să fie aduși anumiți fotbaliști, dar când celelalte cluburi potente din punct de vedere financiar au auzit de intenția sa, au venit cu oferte mult mai bune.

„Nu e echipa mea, e echipa voastră, echipa oraşului, echipa Dobrogei, nu e echipa lui Hagi. Hagi e acţionar. Atât. Deocamdată sunt majoritar şi vreau să rămân minoritar. Atât. Lucrurile sunt foarte clare, le zic de trei ani. Încercăm ca şi club, cu conducerea cu tot, să găsim soluţii, să fim competitivi. Am făcut ceva fantastic, am depăşit cele cinci echipe care ca şi organizare buget din prima zi sau şi când dorm noaptea, ştiu că au buget de două ori mai mari ca noi”.

Fostul internațional a mai adăugat că echipa sa nu a vândut jucători pe sume foarte mari în Europa pentru că Farul nu este o echipă foarte cunoscută în campionatele puternice. „Farul nu e nimeni în Europa şi atunci e clar că nu avem cum să vindem la nivelul foarte mare. Nu trebuie să ne minţim şi să nu spunem care e realitatea. Da, noi vindem la nivelul pe care îl avem noi. Nu vindem foarte scump”, a mai spus Gică Hagi în timpul conferinței de presă înaintea meciului cu FC Hermannstadt.