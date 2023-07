Liga Campionilor. Farul Constanța, în fața meciului cu Tiraspol. Hagi, detalii din vestiar

Antrenorul echipei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a vorbit despre meciul cu Şerif Tiraspol de miercuri. El a recunoscut că echipa rivală are o experienţă europeană mult mai mare decât a formaţiei sale și că jucătorii săi trebuie să fie foarte atenți pentru a câștiga.

„Este un sentiment de fericire, de bucurie, pentru că anul trecut am făcut o muncă extraordinară şi să joci calificări de Champions League e o mare, mare provocare pentru noi. Cu gândul ăsta am muncit după Supercupă, să vedem jucătorii care sunt apţi şi sunt în formă pentru acest meci. Încercăm să creăm o echipă foarte bună, care anul trecut a făcut rezultate extraordinare, am devenit campioni. Întâlnim o echipă care are o experienţă mult mai mare decât noi în Europa, o echipă care a făcut anumite schimbări, o echipă care are un antrenor care e italian. În Italia se pune baza pe disciplină şi pe tactică. E o echipă disciplinată, care stă foarte bine în teren, care joacă mai multe sisteme, deci trebuie să fim atenţi la toate detaliile”, a declarat Hagi la conferința de presă.

Cum și-a pregătit Gică Hagi echipa

Chiar dacă Farul Constanța va avea meci cu o echipă puternică, Gheorghe Hagi consideră că formația sa are șanse să treacă de în primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

„Cred că îi cunoaştem bine sperăm să prindem o zi bună acasă. Dar nu trebuie uitat că sunt două meciuri, unul e acasă, unul e în deplasare. Cred că suntem în stare să tranşăm această calificare. Nimic nu e uşor, dar echipa crede că dacă revenim la ale noastre, are potenţial să trecem de ei.

Nu văd nicio favorită, meciul e echilibrat. Sunt două meciuri, deci practic trebuie să facem atât ofensiv, defensiv, tranziţie, cu mult mai bine decât ei”, a explicat antrenorul Farului Constanţa.

Hagi a mai spus că în atac va juca cu Alibec, Mazilu şi Rivaldinho. Grameni, Carnat şi Benchaib nu vor fi prezenți la meci.

Meciul dintre Farul Constanţa şi Şerif Tiraspol are loc miercuri, de la ora 20.30, pe stadionul din Ovidiu.