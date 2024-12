Sport Superliga. Dinamo - Sepsi Sfântu Gheorghe, 1-1. Final dramatic, decis de un penalty acordat la ultima fază







Superliga. Dinamo și Sepsi Sfântu Gheorghe au remizat, sâmbătă, pe stadionul „Arcul de Triumf”, scor 1-1, într-o confruntare din etapa a 18-a a campionatului intern. Gazdele au scăpat victoria printre degete, pentru că au condus după autogolul marcat de Branislav Ninaj (38) și au reușit să-și mențină avantajul până în ultimele secunde.

Superliga. Dinamo a ratat victoria cu Sepsi Sfântu Gheorghe și a irosit șansa de-a urca temporar pe primul loc al clasamentului

Atunci când oaspeții au primit o lovitură de la 11 metri, decizie verificată la VAR. Denis Haruț a transformat și a salvat un punct pentru echipa covăsneană.

După acest rezultat, echipa din Ștefan cel Mare se află pe locul al 2-lea al clasamentului, cu 29 de puncte. Prima poziție a ierarhiei este ocupată de „U” Cluj, care a strâns 30 de puncte (un meci mai puțin disputat). Pe 3 este Universitatea Craiova, cu 28 de puncte, la fel ca și CFR Cluj (poziția a 4-a), ambele cu un meci în minus.

Sepsi OSK e neînvinsă de şapte etape, în care are patru victorii şi trei egaluri. Dinamo nu a pierdut de cinci etape, în care are trei victorii şi două egaluri. În tur, scorul a fost identic, 1-1.

Dinamo Bucureşti - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-1 (1-0), Stadion Arcul de Triumf - Bucureşti

Au marcat: Branislav Ninaj (autogol, 38), respectiv Denis Haruţ (90+9 - penalty). Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Valentin Naidin (Turnu Măgurele) Arbitru video: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitru asistent video: Romică Bîrdeş (Piteşti) Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Imilian Şerbănică (Bragadiru) - LPF.

„Nu am văzut execuția lui Haruț. Nu am putut să mă uit! Am văzut acum reluările. La fiecare joc sunt desemnați 3 jucători. În funcție de cum se simt pe teren, iau decizia și execută”, a spus Valentin Suciu, antrenorul oaspeților, la final, pentru Digi Sport.