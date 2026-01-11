Supercupa Spaniei rămâne la Barcelona. Victorie spectaculoasă: 3-2 cu Real Madrid

FC Barcelona a cucerit duminică seara Supercupa Spaniei, după ce a învins Real Madrid cu 3-2 în finala desfășurată pe Alinma Stadium, la Jeddah, Arabia Saudită. Catalanii au deschis scorul în minutul 36, prin Raphinha, care a marcat pe contraatac, profitând de o greșeală a lui Rodrygo la centrul terenului.

Vinicius a egalat pentru Real Madrid în al doilea minut al prelungirilor primei reprize, însă finalul primei reprize a fost deosebit de tensionat. Deși arbitrul Jose Luis Munuera anunțase trei minute de prelungire, repriza s-a încheiat abia în minutul 45+8, timp în care ambele echipe au căutat să-și creeze ocazii.

Catalanii au preluat din nou conducerea în minutul 45+4, prin Lewandowski, care a înscris după pasa lui Pedri, iar două minute mai târziu Gonzalo Garcia a adus egalarea pentru Real Madrid.

În repriza a doua, goalkeeperul Barcelonei a respins șuturile lui Vinicius (minutul 51) și Rodrygo (minutul 62), menținând avantajul catalanilor pe tabelă. În minutul 73, Raphinha a marcat din nou, printr-un șut deviat, la care portarul Courtois nu a mai avut reacție.

Real Madrid a încercat să egaleze, însă golul nu a mai venit. În minutul 90, Frenkie de Jong a primit cartonaș roșu direct pentru un fault la Mbappe, însă această decizie nu a schimbat rezultatul final.

FC Barcelona s-a impus cu 3-2 și a cucerit Supercupa Spaniei pentru a 16-a oară, păstrând titlul pentru al doilea an consecutiv și câștigând primul „El Clasico” al anului 2026.