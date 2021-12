Sunteți pregătiți să experimentați? Vă prezentăm 13 lucruri care s-ar putea întâmpla dacă renunți la rețelele sociale

Dacă aveți curaj să vă rupeți de social media, puteți afla din acest articol, extrem de interesant, despre tot ceea ce se întâmplă când trageți din priză şi vă luaţi o scurtă pauză.

De ce ați putea dori să luați în considerare renunțarea la rețelele sociale? E foarte simplu de explicat. Rețelele de socializare sunt pline de contradicții. Poate fi distractiv, dar și enervante. Te poate face să te simți mai puțin singur, dar și să declanșeze sentimente de izolare și inadecvare. Mai mult, dacă petreci mult timp pe rețelele sociale poate fi greu să-ți imaginezi viața fără ele.

Cu toate acestea, există o mulțime de motive pentru a lua în considerare luarea unei pauze de la defilarea nesfârșită. Dacă ești gata să faci pasul, iată câteva lucruri la care te aștepți atunci când iei o pauză de la rețelele sociale.

Veți lucra mai mult și o veți face totul mai repede

Când nu trebuie să vă faceți griji că dispozitivele dvs. zbârnâie în stânga și în dreapta, puteți găsi nivelurile dvs. de productivitate. „Chestia cu rețelele sociale este că ne întrerupe în mod constant”, spune Joanne Cantor , dr., profesor emerit de comunicare la Universitatea din Wisconsin-Madison și autoarea cărții Conquer CyberOverload . „Când ne oprim să verificăm rețelele sociale, din nou și din nou, devine cu adevărat o altă formă de multitasking, iar multitasking-ul face să dureze mai mult munca în care ești angajat și o faci calitativ mai prostă”.

Îți vei recăpăta creativitatea

Dacă te trezești într-un blocaj creativ, ar putea avea ceva de-a face cu obiceiurile tale de socializare. Cantor spunea: cheia unei minți imaginative este să iei pauze din când în când în timp ce lucrezi cu altceva decât social media. „A avea acea rețea de socializare în fundal și a te suna și a te deranja interferează cu creativitatea ta”, spune Cantor. Renunțând complet la rețelele sociale, scapi de aceste notificări sâcâitoare și permiti creativității tale să înflorească.

S-ar putea să te simți anxios la început

În timp ce efectele renunțării la rețelele sociale sunt în general pozitive pe termen lung, reacția ta imediată poate fi una de stres și anxietate. „Dacă folosiți rețelele sociale în mod dependent, cum fac unii oameni, aveți niveluri ridicate de dopamină, așa că atunci când încetați să faceți asta, există o anumită retragere”, spune David Greenfield , PhD, profesor clinic asistent de psihiatrie la Universitatea din Școala de Medicină din Connecticut și fondatorul Centrului pentru dependența de internet și tehnologie. Din fericire, aceste sentimente nu persistă de obicei dincolo de primele zile de la renunțarea la rețelele sociale, așa că ar trebui să vă puteți bucura de efectele pozitive destul de curând.

Te vei simți mai puțin stresat

Deoarece rețelele sociale au devenit atât de ușor de accesat oriunde și în orice moment, de multe ori ne simțim obligați să acordăm atenție 24/7 zile la ceea ce se întâmplă în fluxurile noastre de știri și cronologie. Potrivit lui Greenfield, acest impuls de a fi în permanență conștient de ceea ce se întâmplă online duce la o creștere a cortizolului, hormonul stresului. Acest stres crescut poate aduce o mulțime de efecte nefavorabile asupra creierului, cum ar fi memoria redusă și șansa crescută de depresie. Starea departe de rețelele sociale te face mai puțin predispus la un nivel atât de ridicat de cortizol, lăsându-te mai calm și mai concentrat.

Te vei simți mai sigur de tine

Când postăm pe rețelele de socializare, avem tendința de a împărtăși doar părțile fericite și interesante ale vieții noastre pe care vrem să le vadă alții. Acest lucru poate părea inofensiv, dar atunci când vedem doar oameni în starea lor cea mai bună, este ușor să simțim că rămânem în urmă prin comparație. Această tendință de a ne compara negativ cu cei care credem că sunt superiori este ceea ce psihologii numesc comparație socială ascendentă.

Vei dormi mai mult

Îți faci timp inutil pentru a verifica o notificare pe Instagram înainte de culcare, când dintr-o dată îți dai seama că ai răsfoit, ai apreciat și ai comentat mult după ora ta de culcare. Suna familiar? Greenfield spune că acest lucru a devenit un obicei obișnuit pentru mulți oameni pe timp de noapte, petrecând adesea una până la două ore derulând prin rețelele sociale în pat. „Gândește-te la asta: dacă faci asta în fiecare zi, înseamnă 15 ore pe săptămână pe care le petreci doar stând pe rețele sociale”, spune Greenfield, şi continuă: „Nu este ca și cum ai ieși la cină cu un prieten, ci doar se uită la cineva care se joacă cu noul hamster și apoi comentează despre asta.” Când renunți la rețelele de socializare, te eliberezi de această prioritate suplimentară și îți capeţi un stimulent puternic de sănătate al unei nopți bune de odihnă.

Îți vei întări relațiile față în față

Sigur, rețelele sociale pot fi o modalitate excelentă de a păstra legătura cu vechii prieteni sau cu familia din afara orașului, dar tăierea legăturilor cu Internetul poate face minuni pentru prieteniile tale concrete. Relațiile interpersonale față în față sunt, în general, mult mai puternice decât cele desfășurate exclusiv online, iar o pauză din conturile tale de socializare te obligă să te concentrezi asupra acestor interacțiuni din lumea reală. „Retragerea de pe rețelele sociale și petrecerea timpului față în față vă ajută cu adevărat relațiile, iar relațiile sunt într-adevăr unul dintre cei mai importanți factori ai bunăstării și sănătății mintale”, spune Cantor. ( Obsesia rețelelor sociale are și acest dezavantaj)

E mai puțin probabil să te plictisești

Cine nu și-a scos telefonul în timp ce stătea la coadă la magazin, crezând că o verificare a telefonului tău ar putea ajuta la atenuarea plictiselii? Cam toţi, nu-i aşa? Dar cercetătorii de la Kent State care au studiat 41 de studenți au descoperit efectul opus. „În mod uimitor, plictiseala a crescut în timpul perioadei de 30 de minute de utilizare a rețelelor sociale”, spune Andrew Lepp , PhD, profesor asociat la Kent State University, care este specializat în psihologia utilizării rețelelor sociale. Dacă nu parcurgeți fluxurile dvs., ați putea alege o activitate mai captivantă din punct de vedere mental pentru a vă alunga plictiseala, cum ar cuvinte încrucișate sau citirea unei cărți.

Vei sta mai puțin pe scaun

Statul pe scaun toată ziua poate fi la fel de periculos pentru sănătatea ta ca și fumatul, spun oamenii de știință. Și după o zi lungă la serviciu, ne folosim din ce în ce mai mult timpul liber pentru a verifica rețelele de socializare — din poziție așezată. „Oamenii vor spune: „Uau, nu mi-am dat seama că stau încă 90 de minute în fiecare zi din cauza Facebook”, spune Lepp. Dacă stai departe de rețelele sociale, îți eliberează timp pentru activități mai sănătoase.

Vei afla mai multe despre tine

Odată ce încetați să defilați prin opiniile altora, probabil veți afla mai multe despre ceea ce vă motivează, nu pe ei. „Când oamenii se îndepărtează de rețelele sociale, ei pierd acea tentație de a atrage atenția la feedback-ul superficial de la alți oameni, postând unde au mers la cină sau unde au plecat în vacanță”, spune Tom Kersting , LPC, psihoterapeut autorizat și consilier de familie și autorul cărții Disconnected: How to Reconnect Our Digitally Distracted Kids.

Abilitățile dumneavoastră de luare a deciziilor se vor îmbunătăți

Credințele și valorile multor oameni sunt influențate de ceea ce citesc pe rețelele sociale. Potrivit unui studiu de la Pew Research, jumătate dintre utilizatorii Facebook își primesc știrile doar de pe site .

„Multe dintre deciziile pe care le iau oamenii nu se referă la gândire, ci este o conștiință colectivă”, spune Kersting. Îndepărtați-vă de rețelele sociale și veți învăța să gândiți mai mult și să luați decizii și alegeri în mod independent.

Te vei certa mai puțin

Este mult mai ușor să tastați o remarcă usturătoare când vă ascundeți în spatele unui paravan decât să aruncați o insultă când vă aflați în aceeași cameră cu cineva.

Dar când încetezi să mai folosești rețelele sociale, te scoți din luptă și vei fi mai puțin încărcat emoțional. „Așa că nu trebuie să porți cu tine toată ziua supărarea că a postat cineva ceva care nu ţi-a picat bine”, spune Kersting.

Veți dezvolta mai multă inteligență emoțională

Renunțarea la rețelele sociale nu numai că te poate face o persoană mai drăguță, dar te poate ajuta și să-ți dezvolți inteligența emoțională, o abilitate valoroasă la locul de muncă. Dar necesită ca tu să interacționezi cu alte ființe umane. „Când suntem în faţa ecranului unui computer ore în șir, atunci eliminăm posibilitatea de a avea interacțiuni față în față și ne reducem inteligența emoțională”, spune Kersting. Ridicarea capului de pe ecran și alegeți conversațiile reale vă pot crește calitatea relațiilor și vă pot ajuta să vă dezvoltați această abilitate critică, relatează thehealthy.