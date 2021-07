Prima doamnă americană apare în mod tradițional pe coperta Vogue, deși aceasta nu este o convenție oficială. Ținând cont că Melania Trump, soția fostului președinte american Donald Trump, a fost exclusă cât a fost Prima Doamnă a Americii.

Știrile despre apariția lui Jill pe coperta revistei au stârnit dezbateri între susținătorii lui Trump și susținătorii lui Joe Biden

Mai multe persoane au acuzat revista Vogue că este „partizană” și că o favorizează pe Jill în fața Melaniei datorită afilierilor lor politice. O persoană a spus că revista este „meschină și rea” pentru că nu a pus-o pe Melania pe copertă cât a fost la Casa Albă.

Comentatorii au subliniat că Melania Trump fusese odată un model de excepţie şi un etalon în modă și, prin urmare, merita să fie pe coperta Vogue în timpul președinției soțului ei.

Melania, care este căsătorită cu domnul Trump din 2005, a fost model la Milano și Paris înainte de mutarea sa în New York, 1996. De asemenea, a lansat propria sa linie de bijuterii în 2010 și o linie de îngrijire a pielii numită Melania Marks Skin Care Collection. Deci avea toate atuurile pentru a apărea pe coperta prestigioasei reviste, spun comentatorii.

Jill Biden apare pe coperta Vogue cu titlul „O primă doamnă pentru noi toţi”

În interviul care însoţeşte apariţia ei pe copertă, Jill Biden spune că soţul său se dovedeşte a fi „un preşedinte mai calm” decât Trump.

Ea spune că „un motiv al alegerii lui Joe a fost că oamenii au vrut ca cineva să vină şi să vindece naţiunea asta, nu doar de pandemie, ceea ce simt că Joe a făcut, prin vaccinarea tuturor, dar şi pentru că… este un preşedinte mai calm. Scade temperatura”.

În luna decembrie a anului trecut, Donald Trump a partajat pe Twitter un mesaj al Breitbart News: „Snobii elitişti din presa de modă au ţinut cea mai elegantă primă doamnă din istoria Americii la distanţă de copertele revistelor timp de patru ani consecutiv”.

Multe voci au spun că Melania Trump a fost „cea mai grozavă din toate timpurile”

Cu toate acestea, în ciuda acuzațiilor lui Donald trump că revista i-a ignorat soția, fosta prietenă și asistentă a Melaniei, Stephanie Winston Wolkoff, a susținut în cartea ei Melania & Me, că fosta primă doamnă a respins cererea revistei Vogue de a-i lua un interviu pentru un profil în revistă. Potrivit lui Winston Wolkoff, Melania a fost înregistrată în 2018 spunând: „Vogue a spus ca, oh, vrem să vă facem un profil. Nu am nevoie de niciun profil. Da, de ce să am nevoie de alt profil?, ar fi spus Melania Trump la acea vreme, scrie independent.

Dar, din păcate, cititorii revistei nu au avut parte de a admira pe cea mai frumoasă Primă Doamnă pe care a avut-o Ameria. În schimb, Jill Biden, care nu poate fi considerată un model în materie de modă, a declarat pentru Vogue că nu lucrează cu un stilist.

Pentru fotografia folosită pe copertă, Biden a purtat o rochie înflorată semnată Oscar de la Renta (Foto)Numărul din luna februarie a acestui an a avut-o pe copertă pe vicepreşedinta Kamala Harris. Imaginea a fost însă criticată pentru luminozitate şi presupusă lipsă de respect.