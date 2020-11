„În ceea ce priveşte prelungirea stării de alertă, nu vom introduce măsuri de restricţie suplimentare. Considerăm că la ora actuală avem, practic, instrumentele la dispoziţie pentru a putea opri creşterea numărului de cazuri”, a declarat Ludovic Orban după o vizită la Societatea Naţională Transgaz

Decizie cu privire la prelungirea stării de alertă. Ce spune premierul

„Pe rezultatele din ultimele 5 zile, am oprit această creştere, ba chiar există o tendinţă de plafonare a numărului de cazuri, dar nu putem spune încă dacă am intrat pe platou. Obiectivul nostru este să intrăm cât mai repede pe platou. Din acest motiv am decis să suplimentăm măsurile cu cele adoptate în urma prezenţei preşedintelui Iohannis la ultima şedinţa de guvern. Urmărim cu maximă atenţie efectele. În ceea ce priveşte prelungirea stării de alertă, nu vor fi restricţii suplimentare. Avem instrumentele la dispoziţie pentru a opri creşterea numărului de cazuri”, a declarat Orban.

Decizia finală stă în mâinile lui Raed Arafat

„Aici avem o procedură din punct de vedere al sănătăţii publice. Dacă DSP propune carantinarea, procedura cere ca această propunere să fie avizată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă iar decizia finală o ia comandantul acţiunii, secretarul de stat Raed Arafat. Din câte ştiu, Raed Arafat planifică o vizită în judeţele Alba şi Sibiu pentru o evaluare şi o discuţie cu specialiştii la faţa locului, urmând să ia o decizie”, a precizat premierul.

Întrebat dacă oamenii se pot deplasa dintr-un judeţ în altul, dacă îşi pot vizita părinţii, premierul a răspuns: „Dacă respectăm regulile de protecţie sanitară, ne putem vizita rudele şi prietenii.

Pe baza evaluărilor, situaţia poate presupune decizia de carantinare în Sibiu, Alba Iulia. Aici avem o procedură din punct de vedere al sănătăţii publice. Dacă DSP propune carantinarea, procedura cere ca această propunere să fie avizată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă iar decizia finală o ia comandantul acţiunii, secretarul de stat Raed Arafat.Din câte ştiu, Raed Arafat planifică o vizită în judeţele Alba şi Sibiu pentru o evaluare şi o discuţie cu specialiştii la faţa locului, urmând să ia o decizie.

A fost o discuţie legata de Timişoara, dar acolo s-au luat măsuri suplimentare care au dus la atenuarea curbei de creştere. Şi Clujul a luat măsuri foarte hotărâte şi nu întruneşte condiţiile de carantinare. Dacă situaţia va impune, nu vom ezita să luăm măsura de carantinare”.

„Vom avea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă luni, la 11.00, la 12.00 am convocat şedinţă de Guvern şi vom lua decizii. Deocamdată am agreat – că am avut mai multe solicitări – să permitem reluarea adunărilor publice, manifestaţiilor. Sigur că am fost favorabil ideii de a permite organizarea de adunări publice, de manifestaţii, sigur, în condiţiile de protecţie sanitară care sunt stabilite pentru alte evenimente.

Cel mai probabil, cât e permis şi acum la adunările electorale: 100 de persoane în aer liber, cu distanţare fizică, cu obligaţia de a purta mască. Nu vreau să mai cenzurăm sau cineva să comenteze că noi cenzurăm dreptul oamenilor de a protesta, dreptul oamenilor de a se manifesta prin adunări publice, dar vom avea grijă să fie respectate regulile de protecţie sanitară”, a mai spus Ludovic Orban.