Sunt bani pentru toți românii. Decizia finală va fi anunțată luni. Este o premieră pentru Guvernul Nicolae Ciucă

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că pachetul de măsuri „Sprijin pentru România” va fi prezentat luni de liderii coaliţiei de guvernare. El a precizat că valoarea acestui pachet este de 17,3 miliarde de lei și reprezintă o premieră. Este pentru prima oară când un guvern propune un astfel de plan pentru a preveni efectele crizei energetice.

„Luni, după şedinţa coaliţiei, vom prezenta întregul pachet Sprijin pentru România, un pachet atât social, cât şi economic. Este un pachet aşteptat de români şi de mediul de afaceri. Este foarte necesar pentru această perioadă prin care trece şi România împreună cu întreaga Europă”, a declarat Marcel Ciolacu.

Potrivit spuselor sale, majoritatea măsurilor bugetate sunt pe parte economică. Marcel Ciolacu a precizat că este pentru prima oară când un guvern vine cu măsuri să prevină anumite efecte ale crizei din energie sau ale războiului.

„E un pachet de aproximativ 17,3 miliarde, în care pe partea economică sunt bugetate măsuri mai mult decât pe partea socială. Dacă şi la comisarii europeni s-a găsit deschidere pentru măsurile sociale – în valoare de 7,2 miliarde, din fonduri europene, din exerciţiul 2016-2020, care oricum ar mai fi avut o perioadă scurtă de implementare – măsurile economice sunt preponderente şi au un efect imediat. Este pentru prima oară când un guvern vine cu măsuri să prevină anumite efecte ale crizei din energie sau ale războiului”, a afirmat Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă.

România nu este în pragul unei crize economice

Președintele PSD susține că nu a vorbit despre o criză economică și că aceasta devine iminentă în momentul ăn care alte state mai puternice intră în recesiune. În acest moment, spune Marcel Ciolacu, estimările economiștilor nu indică o criză economică. Aceasta chiar dacă nu va exista o creștere economică de 4% ci de doar 2,2 – 2,4%.

„Eu nu am vorbit niciodată de o criză economică, o criză economică devine iminentă în momentul în care state mult mai dezvoltate, ca de exemplu Germania, intră în recesiune economică. România nu va avea o creştere economică cum o gândisem, cu peste 4%, părerea mea este că ne vom încadra în 2,2-2,4%, creştere estimată în acest moment. În funcţie de cât este de eficient guvernul şi cât de repede se implementează aceste măsuri, s-ar putea să maximizăm aceste lucruri şi să depăşim aceste previziuni pe care de obicei le fac organismele internaţionale. (…) Dacă am fi avut aceeaşi abordare şi cu preţurile la energie, acum am fi mai lejeri şi mai optimişti”, a precizat preşedintele PSD.

România trebuie să participe la reconstrucția Ucrainei

Marcel Ciolacu a făcut o serie de comentarii legate de datoria publică, arătând că primele două tranşe din PNRR au dus la creşterea acesteia.

„Când am preluat această guvernare, aveam 49,8 şi tot atrăgeam atenţia. Existând deficitul bugetar, trebuie să faci împrumuturi ca să îl acoperi. (…) Nu suntem singurul stat european în această situaţie, sunt ţări mai dezvoltate – mi se pare şi Italia, şi Spania şi Portugalia, care a avut şi 145% – problema este că, în aceste ţări, depăşirea datoriei publice a fost preponderent pentru investiţii şi încercăm să facem acelaşi lucru. Au venit cele două tranşe din PNRR şi atunci evident că a crescut şi datoria publică”, a menţionat liderul social-democrat.

În acest context, preşedintele PSD a mai spus că România „trebuie să-şi asume reconstrucţia Ucrainei” după finalul războiului.

„După ce se va termina războiul din Ucraina, aceasta va intra într-o perioadă de reconstrucţie, iar România trebuie să-şi asume această reconstrucţie, fiind un lider regional, în România trebuie să existe hub-ul, atât european, cât şi american pentru reconstrucţia Ucrainei”, a mai spus Marcel Ciolacu.