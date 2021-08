Șumudică tună și fulgeră după înfrângerea de la Belgrad. „Am avut o prestaţie ruşinoasă”

CFR Cluj a fost surclasată de formația sârbă Steaua Roşie Belgrad cu scorul de 4-0 (2-0), marţi seara, pe Stadionul „„Rajko Mitic” din Belgrad, în prima manşă a play-off-ului Europa League la fotbal

„A fost un meci în care am avut o prestaţie ruşinoasă. Din punctul meu de vedere este incredibil să faci astfel de cadouri, să primim astfel de goluri. Era un meci echilibrat, nu aveam niciun fel de problemă, dar am pierdut mingea foarte uşor. Practic am luat nişte goluri pe greşeli personale… suntem obosiţi, se vede clar. Suntem echipa care am jucat cele mai multe meciuri, avem o medie de vârstă destul de înaintată, este greu. Am avut şi ghinion, ieri s-a accidentat Chipciu, nu l-am avut pe Păun, practic s-au aliniat toate astrele împotriva noastră. Nu avem scuze, este ruşinos ce s-a întâmplat. Mie îmi este ruşine ca antrenor de ceea ce mi se întâmplă. Sper ca acelaşi sentiment să îl trăiască şi jucătorii”, a afirmat Marius Șumudică.

Un rezultat greu de remontat

El consideră că va fi extrem de greu pentru CFR Cluj să întoarcă rezultatul în manşa secundă. „E greu, e science fiction, ca să zic aşa, să înscriem patru goluri la Cluj. Şi e o echipă aşezată, care a câştigat toate duelurile unu la unu cu noi. Noi aici am pierdut, la dueluri, le-am făcut cadou practic. Ei nu ne-au surprins cu absolut nimic, ne-am surprins cu mingi pierdute pe care eu practic nu le înţeleg, dar cât trăieşti înveţi ca antrenor”, a precizat Marius Şumudică.

Întrebat dacă va fi demis după acest eşec, antrenorul a răspuns: „Nu e problema mea, cei din conducere ştiu ce au de făcut, dar cred că au văzut şi dânşii meciul. Eu de ce să plec? Şi dacă am ofertă din Turcia, care e problema? Am doi ani de contract cu CFR Cluj, suntem calificaţi în Conference League, ne jucăm şansa la Cluj. E greu să întorci acest de rezultat, e clar, dar eu astăzi am pregătit meciul cum am putut mai bine, dar nu pot să pregătesc aceste greşeli personale impardonabile. Nu am cum să le antrenez”.

Este a doua cea mai drastică înfrângere suferită de CFR în cupele europene, după 0-5 cu AS Roma, în sezonul trecut, în grupele Europa League.

Partida retur cu Steaua Roşie Belgrad este programată la Cluj-Napoca pe 26 august, scrie Agerpres.

În cazul în care va fi eliminată de Steaua Roşie, CFR Cluj va evolua în grupele Europa Conference League.