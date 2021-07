Având în vedere că participarea în Champions League ne-a fost „interzisă” în ultimii ani și cea în grupele Europa League pare tot mai inaccesibilă, pentru echipele de fotbal din România această nouă competiție reprezintă o posibilitate reală de a performa.

Premiile oferite de UEFA în cazul unei calificări în grupe ajung la milioane de euro, iar acest lucru face ca echipele să trateze cu maximă seriozitate Conference League. Astfel, vor fi folosiți cei mai buni jucători și toată lumea își dorește să avanseze. Seriozitatea cu care echipele intră în competiție îi poate ajuta și pe cei pasionați de pariuri, ținând cont că gradul de predictibilitate este ceva mai ridicat. Pentru aceștia din urmă, am selectat 3 ponturi cu șanse bune de reușită, cotate foarte bine în secțiunea pariuri Conference League Unibet.

Laci – Universitatea Craiova: Victorie Craiova, la o cotă de 2.07 oferită de Unibet

Meciul este programat joi, de la ora 20:00, în timp ce peste o săptămână echipele se vor reîntâlni pe stadionul Ion Oblemenco, de la ora 21:30.

Universitatea Craiova are un start în forță, după ce a câștigat Supercupa României și a învins și FC Argeș în prima etapă a Ligii 1. Adversară îi va fi echipa de pe locul 4 din campionatul Albaniei, care nu a trecut niciodată în turul 3 preliminar al unei competiții europene în toată istoria.

Așadar, Craiova are un avantaj clar de partea ei. Va întâlni o echipă robustă, dar calitatea individuală își poate spune cuvântul în favoarea oltenilor. De asemenea, Craiova are de partea ei și omogenitatea, având în vedere că nu s-au produs schimbări majore în această vară.

Tocmai din acest motiv, Craiova e favorită, iar cota de 2.07 disponibilă la Unibet pentru acest pariu este una foarte atractivă. Egalul are cota 3.40, la fel ca victoria gazdelor.

Spartak Trnava – Sepsi OSK: Ambele marchează, la o cotă de 1.77 oferită de Unibet

Sepsi este una dintre revelațiile ultimelor sezoane din Liga 1, iar acum ajunge în premieră în cupele europene. Joi, de la ora 20:00, o va întâlni în deplasare pe Spartak Trnava, iar returul e programat o săptămână mai târziu, de la aceeași oră.

Covăsnenii au în față o echipă obișnuită cu tururile preliminare din cupele europene, care a ajuns o singură dată în istorie în faza grupelor, în 2018.

Duelul se anunță foarte echilibrat și e dificil de stabilit cine e favorita clară a acestei confruntări. Spartak are 2.50 la victorie, egalul are 3.35, iar succesul lui Sepsi are 2.60. Însă cei pasionați de pariuri pot încerca un pariu pe goluri. Sepsi a marcat cel puțin un gol în opt din ultimele zece meciuri disputate în deplasare, în timp ce Trnava a făcut același lucru în nouă din ultimele zece meciuri de acasă.

Așadar, cota de 1.77, pe care Unibet o oferă pentru acest pariu GG, are șanse bune de reușită.

FCSB – Șahtior Karagandy: Pauză/Final FCSB, la o cotă de 1.70 oferită de Unibet

În drumul spre o nouă participare în grupele unei competiții continentale, FCSB dă peste o echipă din Kazahstan. Meciul tur este programat pe Arena Națională, joi de la ora 21:30 (în direct la ProTV), iar returul este o săptămână mai târziu, de la ora 17:00.

Diferența dintre cele două echipe este clară. Karagandy are mari probleme în acest sezon și ocupă locul 11 în clasamentul din competiția internă. Și lotul a avut de suferit în ultimele zile, echipa pierzând mai mulți jucători.

În aceste condiții, FCSB este favorită clară, chiar dacă și aici sunt ceva probleme de lot, iar atmosfera nu este chiar grozavă. Cota pentru un succes în 90 de minute este 1.27, egalul are 5.75, iar succesul oaspeților are cota 10.00. Este de așteptat ca echipa lui Todoran să își dorească să înscrie încă din primele minute și să o și facă, pentru a tranșa rapid soarta calificării.

Așadar, la o cotă de 1.70, acest pariu din oferta Unibet este unul care merită luat în calcul.

Cotele publicate în acest articol se pot modifica în orice moment.