Sport Șumudică, nemulțumit de prestația echipei: Jocul nostru a fost deplorabil







Marius Șumudică, antrenorul echipei Rapid, a comentat după meciul cu Dinamo, care s-a încheiat cu un rezultat de 0-0. El a evaluat critic partida desfășurată pe Arena Națională, în etapa a 8-a a play-off-ului Superligii.

Șumudică, nemulțumit de jucători

Șumudică și-a exprimat nemulțumirea față de jucători, fără a-i numi, descriind prestația echipei ca fiind „jenantă” și „deplorabilă”. A menționat că unii jucători au cerut să fie schimbați la pauză, deși nu erau accidentați.

În timpul pauzei, Șumudică i-a înlocuit pe Hromada, Koljic și Ademo, aducându-i pe teren pe Vulturar, Burmaz și Gojkovic.

„Ăsta e nivelul. Trebuie să spunem adevărul. Să nu băgăm mizeria sub preș. Atât putem. Noi de fiecare dată când am jucat un meci cu miză am capotat, Nu înțeleg de ce. La Hermannstadt am capotat. Nu înțeleg de unde atâta frică. Parcă ei își doreau mai mult”, a afirmat tehnicianul.

Șumudică îi simte lipsa lui Keita

Antrenorul și-a exprimat dezamăgirea față de atitudinea jucătorilor Rapidului, subliniind lipsa de implicare și dorință, în contrast cu un ipotetic aport al lui Keita, un jucător cu „suflet”.

„Altceva era dacă-l aveam pe Keita, un jucător care pune suflet. Eu nu critic jucătorii la cald, dar tu joci sezonul și nu ai atitudine, te domină Dinamo, nu te duci la minge. Pentru mine e dezolant”, a declarat Șumudică

Discrepanțe mari în jocul echipei

El a criticat discrepanțele mari în jocul echipei, care a alternat între prestații bune, cum ar fi repriza a doua cu FCSB, și evoluții „deplorabile”, ca în meciul recent.

„Nu înțeleg cum să joci extraordinar a doua repriză cu FCSB, iar acum să joci așa. Prea mari discrepanțe. Jocul nostru a fost deplorabil, din punct de vedere al antrenorului Șumudică. Nu sunt singurul care trebuie să răspundă pentru astfel de rezultate”, a mai spus antrenorul.

Șumudică nu se simte singurul responsabil

Șumudică a recunoscut și vina sa, ca antrenor, dar a subliniat că nu este singurul responsabil. Cu doar două etape rămase, el a menționat că a încercat să ridice echipa, luată dintr-o poziție dificilă, și că a scos maximum posibil, ultimul său meci pe Giulești fiind iminent.

„Am și eu vina mea, antrenorul plătește de fiecare dată. Din punct de vedere fotbalistic, am făcut tot ce am știut mai bine. Am încercat. Cred că am scos maximum. Este ultimul meci pe Giulești”, a mai afirmat Șumudică.