Sport Șumudică despre dezastrul cu U Cluj: Este în totalitate greșeala mea







Marius Șumudică s-a arătat dezamăgit de rezultatul obținut luni seara. Echipa Rapid a fost învinsă pe teren propriu în fața celor de la Universitatea Cluj, scor 0-2. Potrivit noului tehnician al giuleștenilor, aceștia nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor.

Marius Șumudică, dezamăgit de rezultatul giuleștenilor

U Cluj a deblocat tabela de joc în minutul 30. Berto a reușit să marcheze, după un contraatac executat de jucătorii lui Ioan Ovidiu Sabău. În minutul 60, aceștia au înscris prin Dan Nistor a închis tabela în minutul 60.

Marius Șumudică susține că elevii săi au avut șanse să înscrie și i-a criticat că nu au urmat tehnicile de la antrenamente.

„N-am făcut nimic din ceea ce am lucrat în ultimele două săptămâni. O scuză între ghilimele, ar fi că am avut zece jucători plecați la lot, nu am putut face un cantonament.

Nu putem fizic, pierdem dueluri multe. Am întâlnit o echipă bună, ne-au pasat, mijlocul nu l-au schimbat niciodată. Noi am avut posesia peste 50%, cred că e prima dată când Rapidul domină așa”, a explicat el.

Decizie drastică în minutul 45

Marius Șumudică a luat o decizie drastică în minutul 45 de joc. Astfel, tehnicianul a optat pentru trei schimbări pe teren, după ce clujenii au deschis tabela de joc. Potrivit antrenorului, giuleștenii se confruntă cu probleme privind atacul pozițional.

„Nu știm să atacăm pozițional, i-am plimbat ca la handbal și degeaba. Nu găsim soluții pe atacul pozițional. În momentul de față pierdem toate duelurile 1 la 1. Trebuie să lucrăm, nici nu pot să-i încarc foarte mult pe jucători, sunt mai multe de discutat”, a adăugat acesta.

Marius Șumudică, despre actualele probleme ale giuleștenilor

Potrivit tehnicianului, lipsa lui Boupenda, dar și a lui N'Jie s-a simțit pe teren. Totodată, acesta și-a cerut iertare în fața suporterilor pentru rezultatul obținut pe teren propriu.

„Ne-a lipsit prospețimea, luciditatea, când joci pe Giulești nu se poate așa ceva. Este de meditat fiindcă eu nu pot să accept așa ceva! (…) Mi-am cerut scuze în fața suporterilor, este în totalitate greșeala mea. Nu se poate să arătăm așa, nu se poate să nu fim agresivi, joci acasă și nu faci o alunecare”, a mai spus tehnicianul.