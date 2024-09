Pacea s-a instalat în Giulești. Șumudică s-a întâlnit cu suporterii Rapidului

București. Marius Șumudică, antrenorul echipei de fotbal Rapid București a făcut pace cu suporterii care îl contestau. Cele două părți și-au clarificat pozițiile într-o întâlnire pe care au avut-o în Giulești.

Antrenorul rapidist s-a întâlnit cu suporterii din brigada „Original 23” care i-au reproșat o serie de declarații din trecut. La meciul cu Dinamo București, fanii din galerie au afișat două mesaje cu trimitere directă la Șumi.

La meciul cu Dinamo București suporterii rapidiști au ținut să arate că nu au uitat „trădarea” lui Marius Șumudică din 2020. Partida, ultima la care Neil Lennon a stat pe bancă, a avut loc în contextul în care se știa că Șumi va reveni la echipă. Fanii au afișat două mesaje, dedicate noului tehnician. Primul era un extras dintr-o declarație de-a acestuia, de pe vremea când a refuzat postul de antrenor pentru că echipa era în liga a doua.

„Eu nu pot antrena Rapidul în Liga 2... Pentru că am o carieră în spate”, a fost primul mesaj afișat de suporterii rapidiști.

Al doilea, în același ton, a fost o lovitură și mai dură pentru Marius Șumudică. Suporterii l-au acuzat că a încetat să mai fie rapidist, adică unul de-al lor.

Odată ce Marius Șumudică a fost instalat la Rapid, după meciul cu Dinamo, au început să apară și rezultatele. din SuperLiga. În primele două jocuri, Rapid a obținut patru puncte. Rapidiștii au înregistrat o victorie cu Poli Iași și o remiză cu Universitatea Craiova. Drept urmare, era normal ca și suporterii să revină la sentimente mai bune.

Iar după trei săptămâni, cele două părți au avut o întâlnire lămuritoare, marți, 10 septembrie. În urma discuțiilor, pare că pacea a revenit în Giulești, între suporteri și Marius Șumudică. Brigada „Original 23”, care l-a contestat, a transmis un comunicat, în acest sens, în care a explicat și mesajele postate la galerie.

„Dorim să transmitem un mesaj clar în legătură cu situația vizavi de Marius Șumudică. S-a vehiculat în ultima vreme ca ar fi un conflict deschis cu Marius Șumudică în urma mesajelor afișate la meciul cu Dinamo. Ținând cont că și-a exprimat dorința de a veni alături de noi în peluză la un meci, am profitat de această situație și l-am invitat la întâlnirea noastră săptămânală.

Declarațiile care i-au stârnit pe suporterii rapidiști datează din trecutul actualului tehnician. În 2020, când i s-a propus să antreneze Rapid București, la acel moment în liga secundă, Marius Șumudică a refuzat oferta. El a spus că are o carieră și nu poate să conducă o echipă din liga secundă a campionatului.

„Eu nu pot să vin să antrenez Rapidul în Liga 2, că am o carieră în spate. Nu pot să o iau de la Divizia B. Nu voi merge la Divizia B, că am ajuns la un nivel, am muncit mult să ajung aici. Nu se mai pune problema financiară la mine”, a declarat Marius Șumudică în 2020.