Vedeta de televiziune Gina Pistol a povestit despre mania ei pentru curățenie într-o emisiune televizat, lăudându-se cu calitățile sale de gospodină. Ea a povestit că din acest motiv, nu vede cu ochi buni, tentativele lui Smiley, partenerul ei de viață, de a-și lua de mâncare pe canapea, în fața televizorului.

Vedeta Antena 1 a recunoscut că este o maniacă a curățeniei, iar cel care are de suferit din această cauză este Smiley.

„Am aspirat, am gătit, am spălat, am făcut live-uri pe internet. Asta e problema mea, sunt prea gospodină. Nu vreți să știți prin ce trece săracul Andrei. Sunt maniacă cu curățenia. Mie îmi ia vreo șapte ore să fac curățenie în toată casa. După ce fac toate astea și casa strălucește, el se gândește că ar mânca ceva pe canapea, atunci devin teroristă”, a dezvăluit vedeta TV, în cadrul unei emisiuni televizate moderate de Mirela Vaida, la Antena 1.

Prezentatoare Gina Pistol a povestit că în perioada stării de urgență, când a fost nevoită să stea acasă, îi sun ape Florin Dumitrecu și pe Sorin Bontea, doi dintre protagoniștii și colegii de platou din emisiunea „Chefi la cuțite”, cărora le cerea sfaturi culinare.

„În pandemie, i-am sunat pe Florin și pe Sorin să-mi spună cum să fac vită, pentru că nu știam și iubitul meu mănâncă mai mereu, eu nu prea. Înainte să fiu în emisiune nu știam că există mai multe cuțite, aveam trei cuțite acasă, toate la fel. Acum am o colecție de cuțite”, a mai arătat prezentatoarea show-ului de televiziune pe teme culinare, „Chefi la cuțite”.

De aproape trei ani, Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Dar, cu toate că au atât timp de când sunt împreună, cei doi au ales să-și facă publică relația abia în urmă cu câteva luni.