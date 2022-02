Subvarianta Omicron începe să provoace victime. Ce cunoaștem despre noua subvariantă

Transmisibilitatea noii variante

Dr. Dorit Nitzan, director regional al Organizației Mondiale a Sănătății, a declarat luni pentru Jerusalem Post că Omicron BA.2 este probabil să devină dominant la nivel mondial datorită transmisibilității sale ridicate. „Traiectoria așteptată este că va deveni noua variantă dominantă, deoarece odată ce trece de un anumit prag, devine dominantă – așa cum vedem în Danemarca și Regatul Unit”, a spus Nitzan.

În timp ce varianta originală Omicron, detectată pentru prima dată în Africa de Sud la sfârșitul lunii noiembrie, este încă responsabilă pentru majoritatea cazurilor noi în majoritatea țărilor, BA.2 s-a răspândit rapid în locuri precum Africa de Sud, India, Anglia și Danemarca, unde este acum dominant.

În SUA, Omicron BA.2 circulă la un nivel scăzut, reprezentând mai puțin de 4% din cazurile noi de coronavirus, conform Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Dar unii experți cred că este doar o chestiune de timp până când subvarianta devine dominantă.

„Oricând o variantă este mai transmisibilă, chiar dacă este puțin mai transmisibilă, pare să fi preluat această dominație”, a declarat pentru Yahoo News, dr. Monica Gandhi, specialist în boli infecțioase și profesor de medicină la Universitatea din California, San Francisco. „Varianta Delta era mult mai transmisibilă decât Alpha. A preluat controlul. Atunci Omicron a fost de patru ori mai transmisibil decât Delta. A preluat controlul. Dacă BA.2 este mai transmisibil decât BA.1, va prelua, de asemenea, controlul”, a spus ea, potrivit Yahoo News.

Vaccinarea completă este singura soluție

Potrivit experților în sănătate publică atât din Danemarca, cât și din Marea Britanie, varianta pare să fie cu 30-34% mai infecțioasă decât forma dominantă BA.1. Un studiu danez recent a mai descoperit că BA.2 a fost relativ mai rapid decât BA.1 în infectarea persoanelor vaccinate, ceea ce indică că subvarianta are „proprietăți imun-evazive” mai mari. Dar, subliniind valoarea vaccinurilor, cercetătorii au descoperit că persoanele vaccinate erau tot mai puțin probabil să se infecteze și să transmită fie subvarianta BA.1, fie BA.2, comparativ cu persoanele nevaccinate.

Vestea bună este că până acum nu există indicii că BA.2 cauzează simptome mai grave. În plus, Gandhi spune că este un semn bun că subvarianta nu a accelerat pandemia în Danemarca și Regatul Unit. Datele despre varianta Omicron BA.2 sunt încă limitate și nu este sigur ce impact va avea tulpina asupra viitorului pandemiei. Gandhi spune că rapelul este cea mai bună modalitate de a vă proteja pe dumneavoastră și comunitatea de ambele subvariante Omicron.

Punctul ei este susținut de date recente din Marea Britanie care au arătat că protecția provenită din rapel împotriva infecției cu Covid-19 a fost de 70% pentru BA.2 și 63% pentru BA.1. „Ceea ce trebuie să facem în această perioadă este să căpătăm imunitate. Dacă am face și rapelul, ne-ar ajuta la creșterea anticorpilor și ne-ar preveni chiar și infecțiile ușoare”, a spus Gandhi.