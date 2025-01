Social Substanțele chimice care pun în pericol sănătatea copiilor reglementate de auorități







Un raport publicat în New England Journal of Medicine de către Consortium for Children's Environmental Health sugerează că națiunile trebuie să înceapă să testeze și să reglementeze substanțele chimice și produsele chimice la fel de atent ca sistemele actuale de protecție a medicamentelor eliberate pe bază de rețetă.

Raportul, care include experți de la 17 instituții științifice de profil din SUA și Europa, solicită noi legi care să acorde prioritate protecției sănătății în fața producției galopante de substanțe chimice sintetice și materiale plastice. Produsele chimice nu ar trebui să fie considerate inofensive până când nu se dovedește că dăunează sănătății, iar producătorii și mărcile de produse chimice ar trebui să fie obligați să își monitorizeze produsele după ce acestea au fost lansate pe piață, în același mod în care sunt monitorizate medicamentele eliberate pe bază de rețetă pentru a evalua orice efecte negative pe termen lung asupra sănătății.

Substanțele chimice care pun în pericol sănătatea

Bolile netransmisibile (BNT) sunt astăzi principalele cauze ale morbidității și mortalității la copii, incidența și prevalența lor fiind în creștere. Cercetările emergente stabilesc o legătură între multiplele boli netransmisibile ale copiilor și substanțele chimice sintetice fabricate. În ultima jumătate de secol, bolile netransmisibile ale copiilor au crescut brusc, incidența cancerului la copii crescând cu 35%, frecvența malformațiilor congenitale de reproducere masculină dublându-se, tulburările de neurodezvoltare afectând un copil din șase, tulburările din spectrul autist fiind diagnosticate la un copil din 36, prevalența astmului pediatric triplându-se, obezitatea pediatrică aproape cvadruplându-se și determinând o creștere accentuată a diabetului de tip 2 în rândul copiilor și adolescenților, iar anumite substanțe chimice conducând la o reducere a IQ-ului și la daune economice masive.

Fabricarea substanțelor chimice sintetice și a materialelor plastice este supusă la puține constrângeri juridice sau politice, mai puțin de 20% din aceste substanțe chimice fiind testate din punct de vedere al toxicității și mai puțin încă din punct de vedere al efectelor toxice asupra sugarilor și copiilor. Pentru a proteja copiii de pericolele produselor chimice, este necesară o revizuire fundamentală a legislației actuale și o restructurare a industriei chimice.

Aceasta include noi legi care să impună testarea siguranței și toxicității substanțelor chimice înainte de a li se permite intrarea pe piață, obligativitatea amprentei chimice, substanțe chimice mai sigure, reducerea dependenței de materiile prime fosile pe bază de carbon, dezvoltarea de molecule și procese de fabricație mai sigure și mai durabile, reforma politicilor, crearea unei noi paradigme juridice pentru gestionarea substanțelor chimice la nivel național și un nou tratat mondial privind substanțele chimice.

