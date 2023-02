SUA sprijină Turcia cu peste 260 de milioane de dolari

La două săptămâni după ce un cutremur devastator a lovit sudul Turciei și nord-vestul Siriei, un alt seism puternic a zguit aceeași regiune ieri, după ora opt seara. Din nou s-au prăbușit clădiri și s-a lăsat și cu pierderi de vieți omenești.

Cel mai recent cutremur a avut o magnitudine de 6,4 și s-a produs într-una dintre zonele cele mai puternic afectate de cutremurul din 6 februarie și de replicile sale. Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 213 au fost rănite, potrivit autorităților din Turcia, dar oficialii locali spun că mai multe persoane sunt prinse încă sub dărâmături, se arată în ediția de marți a The New York Times. În zona controlată de opozanții perședintelui sirian, Bashar Al-Assad, din nord-vestul țării, cel puțin 150 de persoane au fost rănite, mulțe dintre ele fiind pur și simplu călcate în picioare în panica creată.

Din fericire, nu au fost confirmate decese, potrivit White Helmets, o grupare de protecție civilă care activează în zonă.

Corturi salvatoare

De la cutremurul din 6 februarie, mulți oameni din regiune ale căror case erau încă în picioare au dormit în corturi, containere de transport și alte adăposturi improvizate, de teamă că locuințele lor nu mai sunt sigure. Acest fapt dus la salvarea de vieți omenești, pe măsură ce mai multe dintre clădirile grav afectate s-au făcut una cu pământul.

„Dintr-o dată, am simțit că pământul îmi fuge de sub picioare”, a spus o persoană care a retrăit coșmarul. „Un cutremur atât de puternic, nu am cuvinte să-l descriu. Nici măcar nu am putut merge direct la ușă la doar un metru distanță.” Cu câteva ore înainte de dezastrul de ieri, Antony Blinken, făcând prima sa vizită în Turcia, în calitate de secretar de stat al SUA, a declarat că americanii vor sprijini în continuare Turcia.

Statele Unite au trimis deja echipe de căutare și salvare, echipamente specifice, peste 160 de milioane de dolari ca ajutor umanitar și donații private, iar Blinken a anunțat un ajutor suplimentar de 100 de milioane de dolari.