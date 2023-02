Olandezul care a prezis cutremurul din Turcia, avertisment pentru România: „Ne aflăm în fereastră pentru următorul”

Cercetătorul olandez Frank Hoogerbeets a prezis cutremurul din Turcia cu 3 zile înainte ca acesta să se producă. De această dată, el a lansat un avertisment pentru România, arătând că un seism cu magnitudinea de 7 se poate produce oricând.

„Din 1900 până în prezent, în România au avut loc cinci cutremure de magnitudine M6 și patru de magnitudine M7, cele mai multe dintre ele la adâncime (90-150 km). Ultimul M7 a avut loc în 1990 și ne aflăm în fereastra pentru următorul”, a scris cercetătorul olandez, într-un mesaj pe Twitter.

Cu câteva zile înainte de cutremurul devastator din Turcia, de luni, 6 februarie, cercetătorul olandez a postat un mesaj în care anunța acest lucru

„Mai devreme sau mai târziu va avea loc un cutremur cu magnitudinea 7,5 în această regiune (centru-sud Turcia, Iordania, Siria, Liban)”, a scris Frank Hoogerbeets pe Twitter atunci.

După ce predicțiile cercetătorului olandez s-au confirmat, mai exact după seismul devastator din 6 februarie, postarea cercetătorului olandez a devenit virală. El a strâns 23 de milioane de vizualizări și 25.000 de distribuiri. Un utilizator a remarcat că Hoogerbeets „a prezis cu exactitate zona și aproape magnitudinea exactă” a cutremurului.

Some background info: Since 1900 five M6 and four M7 earthquakes occurred in Romania, most of them deep (90-150km). Last M7 was in 1990 and we are within the window for the next. https://t.co/la7UoSXI60 pic.twitter.com/WjJXX51WKN

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 14, 2023