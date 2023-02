Un nou cutremur lovește puternic Turcia. Seismul a avut o magnitudine de 6,4 pe scara Richter

Un nou cutremur a lovit luni Turcia, provincia Hatay, având o magnitudine de 6,4 pe Richter. Cutremurul, al cărui epicentru a fost localizat în localitatea Defne, potrivit Afad, s-a produs la ora 20:04 (17:04 GMT) și a fost resimțit foarte violent de echipele AFP din Antakya și Adana, la 200 km mai la nord.

Raportul a venit la câteva ore după ce secretarul de stat american Antony Blinken a declarat Turciei că Washingtonul va ajuta „atât timp cât va fi nevoie” după cutremurele devastatoare și mortale din aceeași regiune, produse în urmă cu două săptămâni.

Doi martori au povestit pentru Reuters că au simțit un cutremur puternic și au sesizat daune la clădirile din centrul orașului Antakya, care au fost lovite de două cutremure masive în urmă cu două săptămâni. Muna Al Omar, un rezident, a spus că se afla într-un cort într-un parc din centrul orașului Antakya când a avut loc cutremurul. „Am crezut că pământul se va despica sub picioarele mele”, a spus ea, plângând în timp ce își ținea fiul de 7 ani în brațe, potrivit Reuters.

Din primele informații rezultă că seismul s-a resimțit până în Palestina, Siria, precum și în Liban, Beirut.

Turkish television shows footage of new destruction – cracks went through the building, it was cordoned off #TurkeyEarthquake #earthquake pic.twitter.com/eXTwwiTbHZ

În videoclipurile de pe rețelele sociale se poate observa cum într-un spital din Siria tot mobilierul se mișcă puternic, iar oamenii se roagă.

😱 An #earthquake of magnitude 6.4 hits the border of #Syria and #Turkey

⚡️Buildings collapsed in two cities in northern Syria due to a new earthquake, there are victims pic.twitter.com/kLR9RgTs3X

