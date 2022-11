Studiul care demontează tot ceea ce se știa despre cartofii prăjiți. Recomandările dieticienilor sunt „nejustificate”

Unii experți în sănătate recomandă în continuare limitarea sau evitarea consumului de cartofi din cauza temerilor că aceștia ar putea crește riscul cardiometabolic. Cu toate acestea, un studiu recent publicat în Journal of Nutritional Science constată că sfatul poate fi nejustificat.

Cercetătorii de la Universitatea din Boston au examinat influența cartofilor ca parte a dietei generale și a stilului de viață asupra riscului de boli cardiometabolice. Ei nu au găsit nicio modificare a factorilor de risc cardiometabolici asociați cu aportul de cartofi prăjiți sau neprăjiți la adulți.

Cartofii sunt una dintre cele mai importante surse de potasiu

„Știm că cartofii sunt bogați în potasiu, magneziu și fibre alimentare, toate acestea pot fi ca o protecţie împotriva atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale care sunt o consecință a nivelurilor crescute de risc cardiometabolic. De fapt, cartofii sunt una dintre cele mai importante surse de potasiu din dieta americană”, a declarat Lynn L. Moore, profesor la Universitatea din Boston.

Efectul pe care cartofii l-ar putea avea asupra riscului de boli cardiometabolice a fost studiat de cercetătorii de la Boston în contextul obiceiurilor alimentare generale și al stilului de viață. Aceștia nu au constatat nicio diferență în ceea ce privește factorii de risc cardiometabolic asociați cu consumul de cartofi prăjiți sau neprăjiți.

„În acest studiu, am examinat efectele pe care consumul crescut de cartofi îl poate avea asupra tensiunii arteriale, lipidelor și glicemiei. Am constatat că, după ce am controlat alți factori alimentari și de stil de viață, nu a existat un risc crescut de tulburări cardiometabolice asociat consumului de cartofi”, a declarat cercetătorul principal al studiului, Dr. Lynn L. Moore.

Efectele consumului de cartofi prăjiți par să fie modificate de alți factori

Studiul a constatat că dieta și stilul de viață, și nu tehnicile specifice cu care gătim cartofii, sunt cele care cauzează în cele din urmă orice probleme de sănătate asociate consumului de cartofi.

De exemplu, cei cu un consum mai mare de cartofi prăjiți și un consum mai mic de carne roșie au avut un risc cu 26% mai mic de trigliceride crescute. În plus, adulții mai activi fizic care au consumat niveluri mai mari de cartofi prăjiți au avut un risc cu 25% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2.

Aceste descoperiri întăreşte importanța dietei generale și a stilului de viață atunci când vine vorba de riscul bolilor cardiometabolice”, a adăugat Moore. „Rezultatele arată că atât consumul cartofilor preparați în alte moduri cât și a cartofilor prăjiți nu susțin aceste recomandări”.

Rezultatele acestor studii indică faptul că atât cartofii dulci, albi, roşii, prăjiți, neprăjiți, pot fi incluși ca parte a unei diete sănătoase, fără a afecta factorii de risc pentru boala cardiometabolică. În plus, cartofii contribuie la aportul total de fructe și legume, permițând astfel consumatorilor să se alimenteze sănătos, mai spun cercetătorii, potrivit eurekalert.org.