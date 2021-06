„Programul Mondial al Țânțarilor este o inițiativă care luptă pentru eradicarea bolilor transmise de țânțari. Echipa din spatele programului spune că rezultatele recente ar putea reprezenta o soluție pentru virusul care afectează un număr mare de oameni.

Febra Dengue nu era o boală cunoscută acum 50 de ani, însă s-a transformat într-o pandemie lentă și numărul cazurilor a crescut puternic. Spre exemplu, în 1970 doar nouă țări s-au confruntat cu epidemii severe. Acum, există aproximativ 400 de milioane de cazuri pe an.

Febra Dengue mai este cunoscută sub numele febra osoasă pentru că provoacă dureri severe în mușchi și oase, iar epidemiile grave pot copleși spitalele.

Cinci milioane de ouă de țânțar au fost infectate cu Wolbachia

Studiul a folosit țânțari infectați cu bacteria Wolbachia. Unul dintre cercetători, dr. Katie Anders, îi descrie ca fiind o bacterie „naturală şi miraculoasă”.

Wolbachia nu dăunează țânțarului, însă bacteria este găzduită de insectă în aceeași parte a corpului pe unde intră virusul care provoacă febra Dengue. Bacteria concurează pentru resurse cu virusul, iar acestuia îi este mult mai greu să se reproducă, deci țânțarul are mult mai puține șanse să infecteze când mușcă.

În cadrul testului, cinci milioane de ouă de țânțar au fost infectate cu Wolbachia. Ouăle au fost plasate în găleți cu apă în oraș, iar procesul de a construi o populație de țânțari infectată a durat nouă luni. Orașul indonezian Yogyakarta City a fost împărțit în 24 de zone, iar țânțarii au fost eliberați în doar jumătate dintre acestea.

Tehnica a avut un succes atât de mare încât țânțarii au fost eliberați în întregul oraș

Rezultatele studiului, publicate în New England Journal of Medicine, arată o reducere cu 77% a cazurilor și o reducere de 86% a oamenilor care au avut nevoie de spitalizare după ce țânțarii au fost eliberați. „Suntem foarte entuziasmați, sunt rezultate mai bune decât am sperat”, a declarat Katie Anders

Tehnica a generat rezultate atât de bune încât țânțarii au fost eliberați în întreg orașul și proiectul urmează să se extindă în zonele din vecinătate, scopul fiind de a eradica febra Dengue în regiune.

„Rezultatul este nemaivăzut. Credem că procesul ar putea avea un impact și mai mare când va fi desfășurat în orașe mari, unde febra Dengue este o mare problemă de sănătate”, a spus Anders.

Wolbachia ar putea fi suficientă pentru a suprima complet febra Dengue

Bacteria Wolbachia poate modifica și fertilitatea gazdei, pentru a se asigura că este transmisă următoarei generații de țânțari. Asta înseamnă că, odată ce s-a stabilit în gazdă, ea rămâne activă multă vreme și protejează împotriva infecției cu febră Dengue.

Dr. Yudiria Amelia, coordonatorul programului de prevenenire a bolilor din Yogyakarta City, s-a declarat încâtată de rezultat. „Suntem încântați de rezultate și sperăm că aceasta metodă poate fi implementată în toate zonele din Yogyakarta City, apoi în toate orașele din Indonezia”.

David Hamer, profesor de sănătate globală la Universitatea din Boston, a declarat că metoda are „un potențial interesant” pentru alte boli precum Zika, febra galbenă și chikungunya, care sunt răspândite și prin mușcăturile de țânțari, scrie BBC.