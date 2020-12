Studiu exploziv. De ce la copii simptomele Covid-19 sunt mai uşoare?

Un studiu publicat în revista Archives of Disease in Childhood, condus de un număr important de experţi de la Melbourne Children's Research Institute, a identificat diferenţe fiziologice care ar putea contribui la explicarea întrebării de ce Covid-19 are tendinţe mai puţin grave la copii.