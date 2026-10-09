Republica Moldova. Studii fără taxe, bani câștigați încă din timpul pregătirii profesionale și ajutor pentru perfectarea actelor. Așa ar fi fost prezentată unor elevi de clasa a IX-a dintr-o școală din Găgăuzia o ofertă de plecare în Rusia, la Alabuga. Un complexul industrial din Tatarstan unde se produc drone de atac folosite în războiul împotriva Ucrainei.

O înregistrare video obținută de UNU TV arată cum o reprezentantă a instituției le recomandă adolescenților să ia în calcul această posibilitate. În acest context, le sugerează să analizeze oferta programului „Alabuga”.

„Va trebui să hotărâți ce faceți mai departe, iar într-o țară unde totul se schimbă și totul se scumpește nu este atât de ușor să faci această alegere. Ce vă așteaptă mai departe eu nu știu. De aceea analizați opțiunea cu Alabuga. Acolo veți putea și să învățați, și să faceți bani, iar în ce privește actele, dacă va fi nevoie, vă vor ajuta”, le-ar fi spus aceasta elevilor.

Oferta este prezentată prin prisma avantajelor financiare și educaționale. Însă destinația propusă ridică semne de întrebare, deoarece Alabuga este asociată cu producția de drone militare utilizate de armata rusă în atacurile asupra Ucrainei.

Reacția Ministerului Educației este fermă. Instituția califică informațiile drept deosebit de îngrijorătoare. Responsabilii atrag atenția că promisiunile privind studiile și câștigurile financiare pot ascunde riscuri grave pentru minori.

Autoritatea subliniază că încrederea elevilor în profesori nu trebuie folosită pentru a-i atrage în activități care le-ar putea pune în pericol siguranța. Cadrele didactice au obligația de a proteja sănătatea fizică, psihică și morală a copiilor, precum și de a-i feri de abuz și exploatare.

„Informațiile semnalate sunt deosebit de îngrijorătoare. Promovarea în fața minorilor a unor asemenea oferte, prezentate drept oportunități de studii și câștig. Poate expune copiii unor riscuri grave de manipulare, recrutare și exploatare. Încrederea elevilor în cadrele didactice nu poate fi utilizată pentru a-i atrage în activități care le ar putea pune în pericol siguranța.

Ministerul reamintește că pct. 6 subpct. 4 din Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 861 din 7 septembrie 2015, interzice propaganda militaristă în procesul educațional. Totodată, pct. 6 subpct. 1 stabilește obligația cadrelor didactice și a personalului de conducere de a ocroti sănătatea fizică, psihică și morală a elevilor și de a-i proteja împotriva abuzului și exploatării”, se arată în reacția ministerului.

Dacă verificările autorităților vor confirma încălcări ale normelor în vigoare, cadrul didactic vizat riscă sancțiuni. În funcție de rezultatele verificărilor, ar putea fi sesizate și instituțiile de drept.

Alabuga este o zonă economică specială din Republica Tatarstan, Federația Rusă, unde activează companii din mai multe domenii, inclusiv din industria de apărare. Complexul este asociat cu producția dronelor de atac Shahed-136, cunoscute în Rusia drept „Gheran-2” și folosite în războiul împotriva Ucrainei.

Aceste drone sunt utilizate în atacuri asupra orașelor și infrastructurii ucrainene. Costurile de producție relativ reduse permit fabricarea lor în cantități mari și folosirea lor în atacuri lansate în valuri.

Pentru a atrage tineri, complexul pune însă accentul pe educație, pregătire profesională și locuri de muncă remunerate. Prin programul Alabuga Politeh, studiile sunt combinate cu activități practice, iar participanților li se promite posibilitatea de a obține venituri în perioada pregătirii.

Astfel, oferta este promovată în primul rând ca o șansă de a învăța o meserie și de a câștiga bani, în timp ce legătura complexului cu producția de drone militare reprezintă un aspect esențial al contextului în care se desfășoară aceste activități.

Prin programul „Alabuga Start СНГ”, oferta este extinsă către tineri din țările Comunității Statelor Independente, inclusiv din Republica Moldova. Sunt vizate inclusiv fete cu vârste între 16 și 22 de ani, cărora li se promit transportul până în Rusia, sprijin pentru perfectarea actelor, cazare, studii și un loc de muncă plătit.