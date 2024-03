Monden Studentă din România, apreciată de Liam Nesson. Piteșteanca a fost premiată la Cannes







Alexandra Manda se numără printre numele celebre premiate la Cannes. Documentarele ei au fost prezentate la festivaluri prestigioase din Franța și de peste Ocean. De altfel, piteșteanca se bucură de aprecierea unor mari actori de la Hollywood.

Alexandra Mandra, drumul spre lumea filmului

Anul 2023 a fost unul plin de rezultate lăudabile pentru Alexandra Manda. Tânăra a obținut două premii importante la Cannes World Film Festival, cu un documentar impresionant despre câinii de avalanșă. Producția intitulată „Contra Timp“, a captat atenția unor nume importante din lumea filmului.

De asemenea, Alexandra Manda a fost premiată și la Accolade Global Film Festival. Pentru acest festival din SUA, românca a pregătit un documentar emoționant despre veteranii din teatrele de război.

Producția despre veteranii români de război, un real succes

Documentarul a fost inclus printre cele zece filme selectate în categoria „Best Women Filmmaker“. Pentru această producție, piteșteanca a primit aprecierea lui Liam Neeson.

„După ce am primit vestea că documentarul meu a fost premiat, am aflat și că în juriu a fost Liam Neeson. Timp de câteva zile am crezut că visez, pur și simplu nu îmi venea să cred. Foarte interesant e faptul că am văzut împreună cu o prietenă un film cu Liam Neeson cu o săptămână înainte să fiu premiată. Iar la un moment dat prietena m-a întrebat: «Cum ar fi să îți vadă Liam Neeson filmul?». Iar visul meu a devenit realitate. Vezi un superstar la cinema, iar apoi afli că a fost în juriul festivalului unde ai fost premiată“, a mărturisit aceasta.

Alexandra Manda, planuri mari pentru viitor

Pasiunea pentru filmele science-fiction a fost inoculată Alexandrei încă din clasa a V-a, când tatăl său a introdus-o în universul „Star Wars“. Pas cu pas, curiozitatea Alexandrei pentru efectele speciale și animații a crescut. Ajunsă în clasa a IX-a la Liceul de Artă „Dinu Lipatti“ din Pitești, ea a decis să își îndrepte atenția spre acest domeniu.

De altfel, piteșteanca a avut o înclinație aparte spre desen, creațiile sale fiind apreciate inclusiv de specialiști în domeniu.

Alexandra Manda a continuat pregătirea în acest sens, în prezent fiind în anul doi de facultate. Argeșeanca este studentă a Universității „Hyperion“, Facultatea de Regie Film. În următorii ani, piteșteanca își dorește să urmeze un master în Regie sau în Animație.