Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a declarat că principalul proiect în jurul căruia gravitează strategia de reconstrucție a formațiunii politice, se află siguranța locurilor de muncă.

Într-o postare pe rețele sociale, Marcel Ciolacu susține că 80% dintre măsurile propuse de PSD țintesc siguranța locurilor de muncă și stimularea forțelor active din societate, cum ar fi salariații, antreprenorii și investitorii.

„E limpede pentru toată lumea că actualul guvern a eşuat în gestionarea economiei, în contextul pandemiei. Măsurile de sprijin adresate mediului de afaceri au fost firave, multe neinspirate şi, în orice caz, au venit foarte târziu. Între timp, mulţi agenţi economici au fost nevoiţi să reducă salariile, să suspende sau să renunţa la sute de mii de contracte de muncă, iar unii chiar au dat faliment. Oamenii nu mai speră nimic de la actuala guvernare”, scrue liderul PSD.

„Aproximativ 80% dintre măsurile propuse ţintesc siguranţa locurilor de muncă şi stimularea forţelor active din societate: salariaţi, antreprenori, investitori. Dintr-un reflex de înţeles, comentariile din presă s-au oprit doar asupra majorărilor de pensii şi salarii. Eu însă invit opinia publică şi mediul de afaceri să analizeze şi programele investiţii şi de stimulare a mediului de afaceri. Avem în program măsuri pentru companiile din domeniile strategice, pentru asigurarea capitalului de lucru al IMM-urilor, pentru înfiinţarea de noi firme şi pentru promovarea exporturilor. Toate sunt însă condiţionate de menţinerea locurilor de muncă actuale sau de crearea altora noi”, mai spune Marcel Ciolacu.

Ponta și Tăriceanu au lăsat PSD la ușă

Călin Popescu Tăriceanu și Victor Ponta au primit oferte din partea lui Marcel Ciolacu să candideze la alegerile parlamentare pe listele PSD, însă le-au respins.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că a declinat ofertele venite din partea lui Marcel Ciolacu și a PSD de a candida la parlamentare pe listele acestui partid deoarece îi era adresată doar lui și câtorva colegi.

„Propunerea lui Marcel Ciolacu mă viza pe mine și pe câțiva dintre colegi, nu pe toată lumea. Or, nici unul dintre colegii mei nu merită să fie lăsat în urmă, așa cum nici unul dintre cetățenii României nu merită să fie abandonat. De aceea nu am acceptat această ofertă deoarece nu am acceptat ca restul colegilor, cu care am făcut echipă și cu care am luptat până acum să fie lăsați pe dinafară”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

La rândul său, Victor Ponta a confirmat că a primit o ofertă similară din partea PSD, pe care a declinat-o, deoarece social-democrații nu dau semne că ar putea să se modernizeze. El a spus că în vreme ce partidul său se luptă, din opoziție, cu președintele Klaus Iohannis, cu PNL, USR, cu Ludovic Orban și Guvernul, cei din PSD nu fac decât să-i atace și să încerce să-i scoată de pe scena politică.