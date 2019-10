Zeci de regiuni din Rusia și-au redus cheltuielile pentru tratamentele împotriva cancerului, în principal din cauza creșterii prețurilor acestora.

Grupuri de presiune militează de multă vreme în favoarea unui acces mai facil la medicamentele anti cancerigene pentru pacienții din Rusia.

Reprezentanți ai acestor grupuri afirmă că reglementările în vigoare, mai precis absența lor, au crescut numărul sinuciderilor în rândurile pacienților aflați în fază terminală.

Acesta este numai cadrul unui tablou desprins parcă din filme horror. O inadmisibilă realitate într-o țară care-și dorește respect și statut pe plan internațional.

Rata mortalității a crescut cu 679% în zece ani

Date din raportul Programul regional din Sankt-Petersburg (orașul în care s-a născut Putin) „Combaterea bolilor oncologice” 2019-2024 arată că adolescenții și copiii mor de cancer într-o proporție cu aproximativ 680% mai mare decât acum 10 ani.

Astfel, rata mortalității cauzată de cancer în rândurile copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani a crescut exact cu 679% în perioada 2008-2017.

În 2017, 4,5 persoane din 100.000 au murit din cauza cancerului, față de 0,6 decese din 100.000 în 2018.

Numărul deceselor legate de cancer în rândurile adolescenților cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani a crescut cu 200%, trecând de la 1,3 decese la 100.000 de persoane în 2008, la 3,9 decese la 100.000 în 2017.

Numărul deceselor copiilor cu vârste între 5 și 9 ani a crescut cu 15,8%. Creșterea generală a mortalității în rândul rezidenților din Sankt Petersburg cu vârste între 5 și 19 ani s-a datorat extinderii bolilor oncologice ale creierului, țesuturilor moi și leucemiei limfoide, se arată în raportul menționat.

În același timp, ratele de deces în rândul pacienților adulți cu cancer au scăzut în aceeași perioadă.

S-au aruncat în aer din cauza durerii

Într-o lună, Rusia a fost șocată de mai multe sinucideri violente ale pacienților aflați în stadiu terminal. Într-un orășel din Sieria, un bărbat și-a introdus în gură un dispozitiv explozibil și l-a detonat.

În regiunea Moscova, un alt bărbat s-a sinucis cu o bombă artizanală. În regiunea Krasnodar, un pacient și-a tras un glonț în mână.

Un alt bărbat a fost găsit mort în apartamentul său din Moscova, poliția stabilind sinuciderea.

Potrivit regulilor autorității de reglementare din media de stat, Roskomnadzor, jurnaliștii nu sunt autorizați să menționeze motivul sinuciderilor, într-o relatare de presă.

Însă, scrie Moscow Times, suferințele, tracasările birocratice și dificultatea obținerii de analgezice au fost, fără îndoială, „factori contributori” la aceste sinucideri.

Biletul de adio al amiralului

O procedură standard în Occident, obținerea de analgezice pentru cei atinși de cancer, este rareori simplă în Rusia, de la prescriere, la existența în farmacii.

Unele clinici refuză să elibereze morfină invocând tot soiul de pretexte, cum ar fi pericolul „dependenței” (în cazul unei femei de 70 de ani care nu mai avea decât câteva luni de trăit) sau numai după o birocrație infernală, în cazul amiralului (r) Viaceslav Apasenko, care a luptat îndelung cu cancerul.

Într-o zi, după ce a încercat în van să-i obțină morfină, soția sa a venit acasă doar cu rețeta. Medicul care trebuia să o semneze plecase mai devreme acasă.

A doua zi dimineața, și-a găsit soțul mort: se împușcase. Amiralul a lăsat un bilet: „sunt pregătit să sufăr, dar nu mai pot să văd suferința celor dragi din cauza mea”.

Boala omoară dar sărăcia ucide

La scară mondială, cancerul la copii are o frecvență de peste 175.000 de cazuri pe an și o rată a mortalității de aproximativ 96.000 de decese pe an.

În țările dezvoltate, cancerul la copii antrenează decesul la aproximativ 20% din cazuri, potrivit medikforum.ru. În țările cu resurse limitate, mortalitatea este de 80% și chiar 90% (țările sărace).

În multe țări dezvoltate, incidența crește încet, deoarece incidența cancerului la copii a crescut cu 0,6% pe an, din 1975 până în 2002 în Statele Unite și cu 1,1% pe an, din 1978 până în 1997, în Europa.

Oncologul Evgeni Imianitov a atras atenția că trebuie demontat mitul potrivit căruia cancerul este mai răspândit în țările dezvoltate, bolile mortale fiind asociate cu un nivel de trai scăzut și disfuncțional.

Te-ar putea interesa și: