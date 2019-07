Nicolae Mirea susține că el sau ofițerii pe care îi are în subordine nu au primit informația conform căreia Alexandra s-ar aflat în cartierul Bold și se apără spunând că dacă ar fi deținut un asemenea detaliu, nu ar fi căutat-o pe adolescentă într-o zonă total diferită.

„Nimeni nu a venit să îmi spună mie asta. Oamenii erau toți în teren și numai prin telefon am vorbit cu ei, eu nu m-am dus la nimeni și nu a venit nimeni la mine să îmi spună asta. I-am coordonat prin telefon. Nu, am vorbit cu agentul meu de la Investigații criminale, care i-a luat telefonul de la ureche (n.r. – celuilalt polițist) și a vorbit la telefon cu fata. Nu a spus niciodată de Bold, că nu eram nebuni să căutăm într-un cartier la 2 kilometri distanță”, a sus Mirea la RTV.

Acesta a continuat și și-a prezentat scuzele pentru tragedia la care a fost părtaș și, culmea, răsuflă ușurat acum că s-a dovedit că, indiferent dacă ar fi organizat descinderea mai devreme de 6 dimineața, deznodământul nu ar fi fost diferit.

„Când știu acuma tot, toate cercetările, rezultă clar că fata atunci când a vorbit cu noi cred că atunci a fost surprinsă la telefon și de atunci până am identificat noi locul, la 1:30 – 2:00 noaptea, când a venit DOS-ul și ne-a spus «Asta e», nu ne mai supărăm că nu am intrat la 3 sau la… Durerea e atât de mare încât vă dați seama, oricum nu mai puteam face ceva. Atunci nu aveam de unde să știm, dar acum știm. Îmi pare foarte rău că nu am putut face nimic pentru copilul asta”, a încheiat Mirea.

