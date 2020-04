Născut la data de 12 martie 1956, în Londra, tânărul Steve era obsedat de fotbal, fiind un „ciocănar” convins, un mare fan al echipei West Ham United. În anul 1972, imediat după ce a terminat liceul Leyton Coutny High, Harris a fost acceptat de West Ham la o probă. Clubul a fost fondat în 1895 ca Thames Ironworks FC și a fost schimbat în 1900 în West Ham United. Inițial, echipa fusese poreclită „The Irons” (Fierarii), după care „The Hammers” (Ciocănarii).

Deși era îndrăgositit nebunește de West Ham United, Steve Harris și-a dat seama pe parcurs că fotbalul de performanță nu e pentru el. „A fost fantastic să dau probe la West Ham, dar vârsta de 14 ani a fost una misterioasă pentru mine. Nu-mi doream decât să ies la o bere cu câte o fată, ceea ce nu se potrivea deloc cu viața de fotbalist profesionist”, spunea Harris.

Prietenul care i-a pus rock-ul pe tavă

Și-a îndreptat atenția către muzică. „Virusul” acesta i l-a dat un bun prieten al său, Pete Dale, de la care a început să împrumute discuri cu Jethro Tull, Genesis, Black Sabbath. Atras de acest gen muzical, Steve a decis să pună fotbalul pe planul secund, să rămână doar un fan al lui West Ham și nici măcar un jucător amator, și să se apuce de un instrument muzical. La vârsta de 16 ani a început, ca majoritatea, să zdrăngăne chitara, pe cea clasică, pe care și-a format și tehnica. Se plictisise de atâta „ciupeală” pe corzile chitarei clasice și a vrut să cânte la chitara bass.

Rapid, și-a îndreptat atenția spre basiști celebri, precum Chris Squire (Yes), John Entwistle (The Who), Martin Turner (Wishbone Ash) și Rinus Gerritsen (Golden Earing). Nu a luat lecții pentru acest instrument, ci a preferat să învețe de unul singur. Primul său cântec l-a compus la vârsta de 16 ani, intitulat Burning Ambition, care, în 1980, a apărut și pe single-ul de debut Iron Maiden – Running Free.