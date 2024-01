Stephen Fry cere ca Garda Regelui să renunțe la purtarea blănii

Actorul Stephen Fry a sprijinit o organizație care susține drepturile animalelor în susținerea folosirii blănii sintetice atunci când îndeplinesc sarcini precum paza Palatului Buckingham. În aceste zile, oamenii văd frecvent pălăriile înalte din piele de urs negru la ceremonii precum Schimbarea Gărzilor.

Actorul Stephen Fry militează pentru renunțarea la purtarea blănii

„Vânători legale și autorizate” au fost conduse pentru procurarea blănii, a informat Ministerul Apărării pentru BBC. Cu toate acestea, susținătorii interdicției nu și-au schimbat opinia.

„Tradiția nu este niciodată o scuză pentru cruzime”, a declarat Stephen Fry în timp ce relata un videoclip de campanie despre această problemă.

În videoclipul campaniei, Regele Charles – un lăudat ecologist – este văzut participând la Trooping the Colour (ceremonie care marchează Ziua oficială a Suveranității Britanice) în timp ce poartă o piele de urs. Fry afirmă că, din moment ce blana artificială este acum ușor de găsit, armata ar trebui „să nu mai folosească blana animalelor sălbatice sacrificate” pentru pălării.

Pentru fiecare pălărie e nevoie de cel puțin un urs

În videoclip, el relatează afirmația potrivit căreia urșii sunt „uciși fără milă de vânătorii de trofee”, făcută de organizația pentru drepturile animalelor People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Acesta afirmă că pentru fiecare pălărie este nevoie de cel puțin un urs.

Într-o înregistrare video sub acoperire care ar fi fost filmată de un susținător al PETA, vânătorii sunt văzuți punând o găleată cu momeală pentru urși înainte de a împușca ursul cu o arbaletă atunci când acesta se apropia. Potrivit narațiunii lui Stephen Fry, ursul ar putea să nu moară la început, ci mai degrabă să cedeze din cauza unei infecții sau a pierderii de sânge.

„Continuând să cumpere căciuli din blană de urs negru, guvernul britanic stimulează cererea de piei și stimulează efectiv vânătorii”, spune Stephen Fry.

„Marea Britanie s-a mândrit întotdeauna cu faptul că este sportivă, dar acești urși – ademeniți cu „prăjituri” la ascunzătoarea vânătorilor – nu au nicio șansă de supraviețuire.”

Guvernul sponsorizează vânătoarea sportivă de urși, acuză Stephen Fry

Potrivit lui Kate Werner de la PETA, „guvernul britanic sponsorizează vânătoarea sportivă cu momeală și ucidere a mamelor și a altor urși”.

PETA susține că îi va arăta regelui Charles înregistrarea video în încercarea de a-l convinge să susțină tranziția de la blana naturală la cea sintetică.

Cu toate acestea, potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, pieile de urs provin din vânători aprobate și dintr-un comerț controlat de blănuri canadiene.

Aceștia au declarat: „Până în prezent și după știința ministerului, o alternativă nu a îndeplinit încă standardele necesare pentru a oferi un înlocuitor eficient pentru căciulile ceremoniale din piele de urs”.

Reședința regală nu a făcut niciun comentariu, potrivit Express.