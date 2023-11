Regele Charles, proiect pentru combaterea risipei alimentare

Regele Charles al III-lea, născut pe 14 noiembrie 1948, a împlinit 75 ani. Majestatea Sa și-a aniversat ziua de naștere într-un mod inedit. Alături de Regina consoartă Camilla, a participat la lansarea proiectului „The Coronation Food Project” la centrul de distribuție alimentară SOFEAUK din Didcot, pentru ajutorarea nevoiașilor și a fermierilor.

Proiectul presupune combaterea risipei alimentare și educarea tinerei generații cu privire la producția și aprovizionarea de alimente.

Obiectivul este reducerea decalajului în Marea Britanie dintre persoanele care au nevoie de alimente, dar nu-și permit din cauza veniturilor mici, și cele care le irosesc.

Inițiatorii proiectului urmăresc să economisească un surplus de hrană cât mai mare. Aceasta trebuie să fie distribuită britanicilor care au nevoie cea mai mare prin rețele alimentare. Se va crea un program de finanțare pentru a preveni irosirea alimentelor.

În decembrie 2022, a fost lansat un fond de 1 milion de lire sterline, la care a contribuit și regele cu o donație personală. Cu ajutorul fondului, au fost distribuite 800 de frigidere și congelatoare comerciale în diferite locuri din Regatul Unit.

Astfel, sectorul alimentar va putea salva, depozita și redistribui surplusul de alimente pentru 14 milioane de oameni care se confruntă cu insecuritatea alimentară din Regatul Unit.

Potrivit BBC, la nașterea prințului Charles, când în Marea Britanie postbelică încă persista raționalizarea alimentară, regina Elizabeth de atunci a oferit drept cadou câte un pachet cu mâncare fiecărei familii în care s-a născut un copil în aceeași zi.

Earlier today, The King and Queen launched the #CoronationFoodProject at food distribution centre @SOFEAUK in Didcot.

👇 Hear about the hub’s important work to save surplus food and redistribute it to those who need it most. pic.twitter.com/2Pd6z1ytKt

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 14, 2023