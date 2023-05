Încoronarea regelui Charles, trăită prin ochii unui fost jurnalist EVZ. Momente emoționante la marele eveniment

„Cum s-a simtit in inima Londrei cand mii de oameni au strigat: „God save the King”

De 6 Mai am stabilit ca plecam cu noaptea-n cap la Londra sa nu mai patim ca atunci cand Regina Elizabeth a implinit 70 de domnie – am ramas blocati in Trafalgar Square, nu am mai putut intra pe The Mall.