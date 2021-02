Stelian Ion, ministrul Justiției, este aspru criticat, pentru activitatea de până acum. Deși are doar o lună de activitate în fruntea ministerului, el și-a atras contestatari. Printre ei se numără și judecatoarea Mădălina Afrasinie de la Tribunalul București. Magistratul a remarcat că, din cauza declarațiilor făcute de ministru, instanțele s-au depopulat. Mulți judecători cu experiență s-au pensionat. Și asta pentru că Stelian Ion a anunțat că vârsta de pensionare a judecătorilor și procurorilor va crește.

În aceste condiții, multe dosare vor trebui să fie rejudecate de la zero, din cauza inițiativei lui Stelian Ion, ministrul Justiției.

„Domnule ministru,

Eu, judecator de scaun, nedetasat prin functii calde, recunosc: m-am inselat in privinta dumneavoastra, motiv pentru care ‘imi cer scuze’.

Da, sunteti singurul ministru care, in nici o luna de la preluarea mandatului, ati reusit sa faceti ceva pentru justitie: adica ati reusit sa depopulati instantele, determinand judecatori cu experienta sa iasa la pensie! Pe buna dreptate, avand in vedere volumul de munca, conditiile de toata jena in care suntem obligati sa muncim si imprevizibilitatea legii…ma scuzati, OUG”. Este mesajul transmis de judecătorul Mădălina Afrasinie pe contul de Facebook.

„Stiti ce inseamna asta? Faptul ca dosarele celor care s-au pensionat vor fi repartizate ciclic, faptul ca, potrivit CEDO, cercetarea judecatoreasca va fi reluata de la 0(=zero) si faptul ca, un numar crescut de dosare pe cap de judecator va genera oboseala, imposibilitatea ca noi sa putem pregati dosarele potrivit art.6 CEDO, va determina intarzieri in redactarea hotararilor judecatoresti, dar mai ales greseli de judecata!

Asa ca, da! ‘Va felicit’ pentru ca ati reusit sa mai puneti o lopata de pamant peste drepturile justitiabililor!!!

PS acesta este un pamflet si trebuie citit si inteles ca atare…sau nu”. A mai afirmat magistratul de la Tribunalul București.