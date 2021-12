Stela Enache a dezvăluit cel mai mare secret din viața ei! Vedeta a citit o scrisoare ținută ascunsă vreme de 50 de ani

Celebra artistă Stela Enache a format un cuplu cu cântărețul Florin Bogardo vreme de mai bine de 39 de ani. În cadrul unui interviu tv, vedeta a decis să divulge cel mai mare secret al ei. Este vorba despre o scrisoare pe care a păstrat-o doar pentru ea timp de 50 de ani. În rândurile acesteia sunt cuvinte emoționante, scrise din suflet de către cei care s-a îndrăgostit nebunește de ea din prima clipă în care a văzut-o.

Florin Bogardo și-a luat inima în dinți și a cerut-o pe Stela Enache în căsătorie la doar trei zile după ce s-au cunoscut. Erau la Festivalului de la Mamaia din 1971, când o scrisoare i-a fost înmânată. Acesta a fost modul în care cântărețul a decis să o ceară de soție pe frumoasa artistă. Relația lor a fost una desprinsă parcă din povești, iar vedeta a povestit unele secvențe care i-au rămas întipărite în minte.

„Este cererea de căsătorie a lui Florin la 3 zile după ce m-a cunoscut. Eram la festivalul de la Mamaia și am ieșit de la un restaurant împreună cu maestrul Grigoriu și cu doamna Grigoriu. Aveau grijă de mine, nu cumva să răcesc, pentru că festivalul din 1971 era rampa de lansare. Am ieșit din restaurant și din față venea Florin. ”Vino Florin. Haide să îți prezint un viitor star.”

Am înțepenit, nu știu ce s-a întâmplat atunci. Ne-a împreunat mâinile și m-a lăsat față în față cu el. Mută de-a dreptul. Când e să le aranjeze cineva. În seara respectivă era ziua de naștere a poetei Ioana Diaconescu, cea care îi făcea textele lui Florin, și el a m-a invitat să îl însoțesc la ziua ei. Juma de inimă zicea da, jumătate de inimă îmi spunea că am repetiție. Nu am reușit să spun nu.

Stela Enache a dezvăluit detalii din viața alături de Florin Bogardo

Înainte de spectacol mi-a spus să mai rămân la mare, eu eram anul patru de facultate spre cinci, vacanță, la Cluj la Conservator. Am rămas. Mi-am făcut bagajul de la hotel și m-a dus într-o cămăruță. Mi-am luat rochia și am plecat la premieră. Am luat premiu și o sumă de bani. Am așteptat să vină să mă felicite. N-a venit. S-a terminat seara. Nici nu știam unde să mă duc, dar au venit colegii lui. Am intrat în cameră și pe geamantanele nedesfăcute se afla această scrisoare”, a povestit Stela Enache în cadrul unui interviu oferit celor de la Antena 3.

Scrisoarea prin care a fost cerută în căsătorie a fost una extrem de scurtă, însă modul de adresare este de-a dreptul simpatic. Deși nu a făcut-o niciodată publică, Stela Enache a considerat că acum este momentul cel mai oportun să dezvăluie marele ei secret.

„Dragă starule,

Iartă-mă că nu m-am întors, dar despărțirile chiar numai pentru câteva zile sunt pentru mine un lucru trist. Vreau să îți spun că te iubesc și că dacă tu vrei și Dumnezeu vrea iubirea noastră aș dori-o fără sfârșit.

La revedere,

F”