„Stejarii” au dat ultimul test înaintea marelui examen

România A a făcut spectacol în amicalul cu reprezentativa Kenyei, pe care l-a câștigat cu scorul de 36-5. Pentru „tricolori” urmează un meci capital, cu Portugalia, pentru menținerea în Rugby Europe Championship





Reprezentativa a doua a țării noastre, România A, a susținut, sâmbătă, în Complexul din Ghencea, un meci amical cu reprezentativa Kenyei. „Tricolorii” s-au impus lejer, scor 36-5, după ce la pauză au condus cu 29-5.

Marele meci, contra Portugaliei

Cinci eseuri și-au trecut în cont românii, ele purtând semnăturile lui Ionel Melinte, Marian Drenceanu, Eugen Căpăţână și Ionuţ Dumitru. Pentru România urmează o partidă crucială. Sâmbătă, 10 noiembrie, la Baia Mare, „stejarii” vor da piept cu naționala Portugaliei. Miza este men ținerea în Rugby Europe Championship.

Apoi, naționala României va susține două teste de verificare cu adversari de calibru: SUA (17 noiembrie) și Uruguay (24 noiembrie). Ambele confruntări vor fi găzduite de arena din Complexul Sportiv Ghencea. Eugen Căpățână, căpitanul României A, a vorbit despre importanța partidei cu reprezentativa Kenyei. „În prima repriză am jucat mai mult, am încercat atacul, contraatacul, în cea de-a doua ne-am apărat mai mult și a fost fix de ceea ce aveam nevoie, apărare și atac, să lucrăm exact pe ele pentru că sunt esențiale. Cred că am arătat că le putem stăpâni pe amândouă și, deși a doua repriză nu a mai fost la fel de spectaculoasă ca prima, a fost un câștig pentru noi, pentru că atunci când faci apărare se vede cu adevărat puterea unei echipe, felul în care jucătorii comunică între ei”, a spus Căpățână, pentru frr.ro.

Kenya nu a fost aleasă întâmplător, pentru că africanii seamănă ca stil de joc cu Portugalia, fapt remarcat de căpitan. „Sunt echipe foarte bune la 7’s, au jucători rapizi, agili, de aceea este important să facem o apărare bună, să nu lăsăm breșe. Este important să nu ne culcăm pe o ureche și să ne vedem câștigători, trebuie să tratăm cu foarte mare atenție și seriozitate acest meci cu Portugalia”, a conchis Căpățână.

Pagina 1 din 1