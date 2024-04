Social Dosarul 2 Mai. Un martor și-a retras declarația. Mihai Pascu, acuzat că i-a dat bani







Ștefan Dragomir, tatăl Robertei, tânăra ucisă de Vlad Pascu, a declarat că un martor și-a retras mărturia din dosar pentru că a primit bani de la Mihai Pascu. Este vorba de vânzătoarea care l-a văzut pe șoferul drogat înainte să facă accident.

Vânzătoarea care l-a văzut pe Vlad Pascu și-a retras mărturia

Tatăl Robertei este convins că tatăl lui Vlad Pascu i-a cumpărat tăcerea vânzătoarei cu bani. Mai mult, Mihai Pascu dă vina pe victime și susține că și tinerii uciși sunt vinovați de tragedie.

„Am înțeles că și fata, unde a fost el de și-a luat ciocolată, până la urmă și-a retras declarația, pentru că avem bani. Că era vai de capul lui, că nu știe pe ce lume trăit, și-a retras declarația acum, acum, de curând, doamnă. Păi uitați că se poate întâmpla. Eu cum mă numesc Dragomir, colegul meu de suferință Valentin Olariu,(n.r. – tatăl lui Sebastian Olariu cealaltă victimă a lui Vlad Pascu) noi suntem oamenii modești, deci nu dumnealor, ne scuzați, dar noi nu avem bani să cumpărăm mărturii false sau retragem declarații.” a declarat Ștefan Dragomir.

Ștefan Dragomir se revoltă

Ștefan Dragomir a mai spus că viteza ce figurează la dosar 102 kilometri pe oră este una greșită, cea reală fiind de 163 de kilometri pe oră. El a declarat că Vlad Pascu este protejat de autorități.

„Ce e mai revoltător e că vorbim aici despre mușamalizare. Procuratura colaborează cu poliția, cu specialiști care fac cercetări la fața locului. Vreau să știu și eu de la specialiștii respectivi ce viteză îți trebuie ca să rupi pe cineva în două. Fac referire la Sebastian. 102km/h? Eu aștept răspuns ce înseamnă 100km/h sau ce înseamnă 102 mile la oră, pentru că în bordul mașinii aceleia de colecție viteza este exprimată în mile și în kilometri.”, a declarat Ștefan Dragomir.

Declarația șocantă a lui Mihai Pascu

Recent, tatăl lui Vlad Pascu a făcut o declarație șocantă. El a spus că tinerii uciși de fiul său nu se întorceau de la teatru, ci din Vama Veche ca și șoferul drogat. Acesta a zis că nu mai vrea să vorbească despre victimele fiului său.

„ Copiii aceia nu se întorceau de la teatru! Ştiţi foarte bine! Se întorceau din Vama Veche ca şi fiul meu! Dacă ei se întorceau la 4 dimineaţa, era normal să aibă alcoolemie, ori alte lucruri! Şi nu sunt singurii vinovaţi… Lăsaţi oamenii ăia în pace că i-aţi distrus cu sănătatea şi îi asmuţiţi împotriva mea şi au ajuns săracii să ameninţe public! Eu de copiii aia nu vreau să vorbesc. Este un lucru tabu pentru mine. Dumnezeu să-i ierte! Am încercat de fiecare dată să fac ce trebuia făcut! Am avut ambulanţă pregatită pentru cei care erau victime, medic privat şi am dovezi, asta a fost să fie!”, a declarat tatăl lui Vlad Pascu.