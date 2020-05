Invitat la emisiunea Xtra Night Show, artistul a mărturisit care a fost cel mai bun lucru pe care l-a făcut pe perioada izolării.

„Cel mai important lucru este că am stat cu băiețelul meu cel mic, care mâine împlinește un an. Am stat două luni, ceea ce nu s-a întâmplat nici cu Ștefan, nici cu Violeta. Asta e partea cea mai bună”, a declarat Ștefan Bănică Junior.

Artistul a declarat că este foarte mândru de cei trei copii ai săi iar bucuria cea mare este că a reușit să se întâlnească mai des cu Violeta, fiica pe care o are cu Andreea Marin.

„E și normal. Mama Violetei e plecată prin campanii ca să ajute oamenii, e normal, adică legal, am hârtie, mă duc, o duc, o aduc înapoi”, a delcatat Ștefan Bănică Jurnior la Antena 1.

Artistul a mai povestit că nu este pentru prima dată când şi-a anulat concertele. A mai făcut-o din respect atucnci când a murit Regele Mihai.

Cu privire la concertele de Crăciun 2020, spune că nu ştie ce va fi. Dar oricum este pregătit şi aşteaptă să vadă ce se va întâmpla în acea perioadă.

„În izolare a citit mult, a cântat la chitară, m-am gândit mai mult….”a mai spus artistul.