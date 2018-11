Steaua lui Michael Douglas pe Walk of Fame

Actorul american Michael Douglas, a sărbători marți 50 de ani de carieră. Cadoul aniversar pentru acesta a fost o stea pe Walk of Fame de la Hollywood, aproape de cea a tatălui său, Kirk Douglas care va împlini 102 ani în decembrie, scrie The New York Times, potrivit Reuters.





Stirile zilei

Alte articole din categoria: Internaţional Alte articole din categorie

capital.ro

libertatea.ro

rtv.net

fanatik.ro

wowbiz.ro

b1.ro

cancan.ro

playtech.ro

unica.ro

dcnews.ro

stiridiaspora.ro