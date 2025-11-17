Statele Unite pregătesc desemnarea „Cártel de los Soles” ca organizație teroristă

Statele Unite au anunțat că intenționează să desemneze Cártel de los Soles (Cartelul Soarelui), pe care îl acuză că este condus de președintele venezuelean Nicolás Maduro, drept organizație teroristă - Foreign Terrorist Organization (FTO).

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat Marco Rubio, iar măsura ar urma să intre în vigoare pe 24 noiembrie 2025, potrivit unui comunicat citat de mass-media internațională.

Potrivit Washington Examiner, decizia marchează o escaladare semnificativă a politicii americane față de regimul Maduro.

În comunicatul oficial, Rubio susține că „Cartel de los Soles, împreună cu alte FTO deja desemnate, precum Tren de Aragua și cartelul Sinaloa, sunt responsabili pentru violență teroristă în emisferă și pentru traficul de droguri spre Statele Unite și Europa.”

OFAC — biroul pentru controlul activelor străine al Trezoreriei SUA — a emis deja sancțiuni împotriva grupării, clasificând-o ca „Specially Designated Global Terrorist” (SDGT).

În comunicatul Trezoreriei se afirmă că rețeaua este condusă de Maduro și de „alte persoane de rang înalt din regimul său”, care ar fi „corupt instituțiile guvernamentale – armata, serviciile de informații, legislativul și justiția – pentru a facilita traficul de narcotice către Statele Unite.”

Mai mult, Trezoreria susține că Cartel de los Soles acordă sprijin material unor alte organizații desemnate teroriste, inclusiv Tren de Aragua și cartelul Sinaloa.

Guvernul Maduro respinge acuzațiile. Oficialii de la Caracas califică decizia americană drept o manevră intervenționistă, menită să destabilizeze regimul de la Caracas.

Potrivit relatărilor din presă, Ministerul de Externe venezuelean a negat legătura sa cu Tren de Aragua, înainte etichetând gruparea drept „ficțiune media”.

Pe plan regional, decizia SUA primește susținere din partea unor state latino-americane.

De pildă, Senatul Columbiei a votat pentru clasificarea Cartelului Soarelui drept organizație transnațională criminală și teroristă, aliniindu-se astfel poziției Washingtonului.

De asemenea, Argentina a anunțat că recunoaște gruparea ca organizație teroristă, într-un gest care reflectă sprijinul pentru strategia americană de izolare a regimului Maduro.

Desemnarea ca FTO oferă Statelor Unite instrumente juridice suplimentare pentru a limita finanțarea grupării și pentru a bloca resursele acesteia.

Rubio a afirmat că Washingtonul „va continua să folosească toate instrumentele disponibile pentru a proteja interesele de securitate națională și pentru a refuza finanțare și resurse narco-teroriștilor.”

Pe de altă parte, experții legal-diplomatici avertizează că există riscuri semnificative: o astfel de desemnare ar putea escalada tensiunile diplomatice, afectând suveranitatea Venezuelei și creând un precedent pentru utilizarea definiției „terorist” în lupta împotriva rețelelor criminale transnaționale.