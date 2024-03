Justitie SUA îl acuză pe șeful mafiei Yakuza de trafic de materiale nucleare







Șeful Yakuza, Takeshi Ebisawa, este acuzat de trafic de materiale nucleare de către Departamentul de Justiție al SUA. Anchetatorii spun că acesta știa că materialele vor fi folosite pentru fabricarea de arme nucleare.

Bărbatul în vârstă de 60 de ani este suspectat că este membru al Yakuza, un sindicat global al crimei cu sediul în Japonia, Thailanda, Sri Lanka, Myanmar și SUA.

Șeful criminal este acuzat de conspirație pentru trafic de materiale nucleare, import de droguri, spălare de bani și achiziționare, transfer și posesie de rachete sol-aer. În cazul în care va fi condamnat, acesta ar putea fi condamnat pe viață. Departamentul de Justiție al SUA a informat că Takeshi Ebisawa a intrat în atenția lor pentru prima dată în 2020, după ce le-a spus celor doi ofițeri sub acoperire ai Agenției pentru combaterea drogurilor că „avea acces la o cantitate mare de materiale nucleare pe care dorea să le vândă”.

Ebisawa le-a spus agenților sub acoperire că deținea plutoniu și uraniu de calitate militară. Imagini ale materialelor și contoare Geiger pentru a arăta radioactivitatea lor au însoțit declarațiile sale. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, Ebisawa avea fotografii cu materialele nucleare.

Ce acuzații îl vizează pe liderul Yakuza

Agenții sub acoperire i-au spus lui Ebisawa că îl cunosc pe un general iranian care ar putea cumpăra materialele, iar acesta a fost de acord cu o întâlnire.„Nu au nevoie de ele pentru energie, guvernul iranian are nevoie de ele pentru arme nucleare”, i-au spus agenții sub acoperire lui Ebisawa, potrivit unui raport al Departamentului de Justiție. „Așa cred și așa sper”, ar fi spus Ebisawa.

Ebisawa a cerut agenților 6,85 milioane de dolari și AK-47, rachete sol-aer și echipament tactic în schimbul materialelor nucleare. Ulterior, el a dezvăluit că dorea să cumpere arme ilegale pentru un lider insurgent din Myanmar, un co-susținător al schemei.

Raportul guvernamental afirmă că mai mulți coautori neinculpați au declarat agenților sub acoperire că dețineau 2.000 de kilograme de toriu-232 și peste 100 de kilograme de uraniu și că ar putea produce cinci tone de materiale nucleare în Myanmar.

Comunicarea dintre agenții sub acoperire, Takeshi Ebisawa și co-conspiratorii săi a atins punctul culminant în februarie 2022. Doi co-conspiratori s-au întâlnit cu agenții sub acoperire într-o cameră de hotel din Thailanda în acea lună.

Arestat în urmă cu doi ani

Co-conspiratorii le-ar fi arătat agenților sub acoperire două recipiente de plastic cu mostre de materiale nucleare. După ce agenții sub acoperire au făcut fotografii, co-conspiratorii au dus materialele la biroul lor din Bangkok. Autoritățile thailandeze au făcut o razie în biroul din mai 2022 și au dat SUA toate materialele radioactive. Ulterior, un laborator criminalistic american a confirmat că materialele conțineau uraniu și plutoniu de calitate militară.

În 2022, poliția din Manhattan l-a arestat pe Takeshi Ebisawa. Acesta își așteaptă procesul într-o închisoare din Brooklyn. Ebisawa și Somphop Singhasiri, în vârstă de 61 de ani, cetățean thailandez, au fost arestați pentru infracțiuni legate de droguri și arme.

„Este imposibil de supraestimat gravitatea comportamentului imputat în actul de acuzare de astăzi”, a declarat procurorul federal din Manhattan, Damian Williams, în comunicatul de presă.

„După cum se presupune, inculpații din acest caz au făcut trafic de droguri, arme și material nuclear, mergând până la a oferi uraniu și plutoniu de calitate militară, așteptând cu totul ca Iranul să le folosească pentru arme nucleare”, a declarat Anne Milgram, administratorul DEA. „Acesta este un exemplu extraordinar al depravării și al disprețului traficanților de droguri față de viața umană”.