Pericol de atentat extremist la Moscova. Oamenii sunt sfătuiți să evite adunările publice

Statele Unite nu oferă nici un alt detaliu despre natura amenințărilor la care face referire. Oficialii ambasadei le cer oamenilor să evite concertele şi adunările publice cu mulți oameni. De asemenea, cetățenilor li se mai recomandă să fie atenți la ceea ce se petrece în jurul lor. În trecut, autoritățile din Statele Unite i-a îndemnat în mai multe rânduri pe cetăţenii americani să părăsească Rusia.

Avertismentul vine după ce FSB a anunţat că a dejucat planul unui atac armat la o sinagogă din capitala rusă. Serviciile de securitate au precizat că este vorba despre o celulă a unei aripi a organizaţiei jihadiste Statul Islamic-Khorasan (SI-K), din Afganistan, conform Reuters.

