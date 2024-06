Replica lui Biden pentru Putin. SUA ar putea desfășura mai multe arme nucleare strategice

Statele Unite iau în considerare posibilitatea de a desfășura mai multe arme nucleare strategie. Noua strategie este menită să descurajeze eventualele amenințări din partea Rusiei, a Chinei și chiar a Coreei de Nord.

Un consilier al președintelui Joe Biden a declarat că SUA și-ar putea schimba strategia nucleară în următorii ani. America ia în considerare să desfășoare mai multe arme strategice pentru a-i descuraja pe potențialii săi adversari. Oficialul de la Casa Albă a făcut referire, în mod special, la Rusia și China comunistă.

Pranay Vaddi, cel mai înalt oficial al Consiliului de Securitate Naţională pentru controlul armelor, a făcut o serie de comentarii cu privire la intențiile Casei Albe. Consilierul lui Joe Biden a vorbit de „o abordare mai competitivă” a controlului armelor. El a precizat că este nevoie de o schimbare la nivel strategic în Statele Unite.

Este nevoie, a precizat el, de presiuni asupra Moscovei și Beijingului. Cele două rivale ale Americii trebui determinate să renunțe la atitudinea de respingere a apelurilor SUA pe teme precum limitarea arsenalului nuclear. .

Pranay Vaddi a afirmat că Statele Unite ar putea fi nevoite să desfășoare mai multe arme nucleare în lume. O astfel de politică ar avea drept scop descurajarea Chinei și a Rusiei. De asemenea, astfel, partenerii și aliații Americii vor fi mai în siguranță.

În prezent, Statele Unite respectă limita de 1.550 de focoase nucleare strategice desfăşurate, așa cum s-a stabilit prin Tratatul START din 2010. Casa Albă nu a renunțat la această politică, deși Moscova „a suspendat” participarea la această înțelegere. Moscova s-a arătat nemulțumită de susținerea acordată de SUA pentru Ucraina.

În urmă cu un an, consilierul pentru Securitate Naţională, Jake Sullivan, era de părere că nu va fi nevoie de dislocarea mai multor arme nucleare. El afirma că Statele Unite au oferit Rusiei şi Chinei posibilitatea unor discuţii „fără condiţii prealabile”.

Executive director @DarylGKimball and senior director with the NSC Pranay Vaddi enjoyed a lively discussion on U.S. nuclear weapons policy at #ACA2024. pic.twitter.com/oiW9r2b7Ue

— Arms Control Assoc (@ArmsControlNow) June 7, 2024