International Statele Unite ale Americii, la un pas de confruntare armată cu Venezuela. 7 vase de război în larg, recompensă de 50 mil. $ pe capul lui Maduro







Statele Unite ale Americii „n-au fost niciodată mai aproape” de un conflict armat cu Venezuela, scrie Axios.

O flotă americană complet înarmată staționează în largul coastelor, iar liderul de la Caracas, Nicolás Maduro, trăiește sub amennțarea unei recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul lui, potrivit unor surse politice de la Washington. Misiunea are o ambiguitate asumată: operațiune antidrog cu potențial subtext de schimbare de regim sau acoperire pentru o tentativă de răsturnare a lui Maduro. Vremea diplomației pare că s-a sfârșit.

Președintele Donald Trump a ordonat desfășurarea a șapte nave de război cu 4.500 de militari, între care trei distrugătoare purtătoare de rachete ghidate și cel puțin un submarin de atac, în apele din apropierea Venezuelei. Oficial, obiectivul este combaterea traficului de droguri. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a accentuat, însă, că SUA îl consideră pe Maduro „cap fugar al unui cartel de droguri”, nu președintele legitim al Venezuelei.

Semnalele din interiorul administrației. „Este 105% despre narco-terorism, dar dacă Maduro nu mai rămâne la putere, nimeni nu va plânge”, a spus un oficial. Un altul a comparat scenariul cu „Noriega, partea a doua” (aluzie la operațiunea SUA din 1989 în Panama).

„Președintele are pe masă un meniu de opțiuni… dar Maduro ar trebui să fie îngrozit”, a spus o a treia sursă. Deși o invazie nu e exclusă public, aproape toți din culise o consideră improbabilă. Totuși, pachetul include 2.200 de pușcași marini. Neobișnuit pentru o simplă operațiune antidrog.

Recompensa de 50 mil. $ pe capul lui Maduro a fost anunțată pe 7 august, cu o zi înainte de ordinul lui Trump de a lovi „cartelurile din America Latină”.

Maduro a fost inculpat în primul mandat Trump pentru conducerea Cartelului de los Soles, desemnat recent grup terorist străin de către Trezorerie. Un nou rechizitoriu și o acțiune juridică este luată în calcul.

„Ceea ce amenință să facă împotriva Venezuelei — schimbare de regim, atac militar — este imoral, criminal și ilegal”, a spus Maduro, chemând populația la arme.

Președintele columbian Gustavo Petro a scris că „Cartelul de los Soles nu există”, acuzând SUA că folosesc un pretext pentru a doborî guverne indezirabile. El a masat trupele la frontiera columbiano-venezueleană.

Venezuela are cele mai mari rezerve dovedite. Chiar înainte de a-l eticheta „terorist”, Trump a relaxat parțial presiunea, permițând reluarea unui acord petrolier cu Chevron. Politica actuală este modelată în mare de Marco Rubio, provenit din comunitatea cubano-americană anti-socialistă; totodată, trimisul special Ric Grenell a încercat abordări pe canale energetice.

Urmează interdicții agresive pe mare contra bărcilor suspectate de trafic — „unele vor fi prinse sau scufundate”, spune un oficial.

Lovituri aeriene punctuale sunt luate în calcul (zone de junglă cu activitate a cartelurilor sau o uzină nouă de muniție). Un atac cu dronă asupra lui Maduro este considerat puțin probabil, scrie Axios.