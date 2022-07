Starea de sănătate a lui Vasile Şeicaru după operaţia la coloana vertebrală: „Nu țineam cont de nimic din toate astea”

Vasile Şeicaru a suferit o operaţie la coloana vertebrală, intervenţie făcută de un medic român, în Franţa. Artistul a preferat să nu mai aibă concerte o perioadă de timp și să le spună fanilor realitatea în momentul în care este mai bine.

„După cum v-am mai spus, am lăsat-o mai moale cu concertele, dar asta nu pentru multă vreme. Probabil că unii dintre voi ați aflat că am avut niște probleme de sănătate. În luna mai am fost în Franța, la Dijon, pentru o operație pe coloana vertebrală, mai complicată! Nu v-am spus înainte de a pleca, pentru că sigur citați prin ziare că am fost dus de urgență în Franța, la o clinică în stare foarte gravă….Bla, bla,bla, și voi ați fi crezut că nu mai duc mult!

Acum sunt în recuperări, mi-am revenit și curând voi relua spectacolele. De fapt, am stabilit cu impresarii, organizatorii de concerte că după perioada aceasta estivală ne vom reîntâlni la cântările minunate. Desigur că v-am mai spus, dar repet că vă iubesc în continuare necondiționat și aștept semne de la voi. Hai începeți cu la mulți ani că tare mă bucur când îmi spuneți! Vale, care (mai) cântă!”, a anunţat artistul, pe Facebook.

Cum se simte Vasile Șeicaru

Artistul a declarat că este nerăbdător să revină pe scenă și să încânte oamenii cu piesele sale. Cu toate că a trecut prin clipe cumplite, el nu a renunțat la pasiunea lui și la glume.

„Starea mea este una bună, pentru că văd că oamenilor le pasă de mine. Ăsta este un lucru extraordinar și mă bucur nemaipomenit că oamenilor le pasă de mine și iată că și cei din media sunt interesați de starea mea. Eu nu am plecat să mă operez în Franța, la Dijon, pentru că n-am avut încredere în medicii din România. Noi avem medici extraordinari.

M-am operat chiar la un medic român care e plecat de zeci de ani din România. A făcut facultatea în România, a fost și coleg cu soția mea, Liliana, și am hotărât împreună să ne ducem în Franţa să fac operaţia asta. Am făcut-o, a decurs bine, nu a fost simplă operația, astea sunt reminiscențe. Mi se trage de la activitatea mea de la ICEF, din Facultatea de Educație Fizică, când o făceam pe nebunii în fața fetelor. Făceam plicuri și salturi înapoi și înainte și simțeam câte o arsură în spate, la coloană, dar la anii ăia, nu ne dădeam seama de cu adevărat ce ni se vă întâmpla. Nu țineam cont de nimic din toate astea.

Sunt în recuperări, dar astea le fac eu prin exercițiile pe care le fac acasă, prin mers, pentru că este foarte este foarte important pentru mine să fac un număr de pași pe zi. Asta nu înseamnă că mă mişc greu. Merg absolut normal. Nici înainte de operație nu s-a cunoscut vreo secundă că am ceva la spate, însă am dus cu mine durerea. Acum mă mai doare, fac exercițiile astea, merg foarte mult și mă simt foarte bine. Asta este știrea, după piesa pe care o am eu pe cel mai recent acum al meu, „asta-i ştirea”, care face parte din albumul meu sentimental. Ştirea este că mă voi apuca din nou de concerte şi chiar discutam cu colegii mei, abia mă aşteaptă să ne vedem la festivaluri şi la spectacole, pe scenă, că eu sunt un artist de scenă”, a spus Vasile Şeicaru la Antena 3.