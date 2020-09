În ultima ședință de Guvern, George Scarlat, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a vorbit despre starea de calamitate.

„Permiteți-mi, în primă lectură, să suplimentăm lista cu proiect de Ordonanță de Urgență privind declararea stării de calamitate de către Comitetele Județene pentru Situații de Urgență pentru fenomenul de secetă pedologică”, a spus George Scarlat, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în ședința de Guvern. „De acord”, a răspuns premierul Ludovic Orban.

În contextul publicării de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a proiectului de ordonanță de urgență privind declararea stării de calamitate de către Comitetele județene pentru situații de urgență pentru fenomenul de secetă pedologică, Asociația Română a Comercianților de Produse Agricole (ARCPA) consideră că declararea stării de calamitate pune în pericol producția următorilor ani agricoli, iar soluțiile necesare depășirii situațiilor speciale trebuie identificate în interiorul lanțului de aprovizionare cu cereale, și nu în afara acestuia, potrivit România TV.

Ar fi un dezastru pentru producția agricolă

Totodată, cei de la ARCPA au solicitat retragerea de urgență din circuitul legislativ a propunerii de OUG referitoare la declararea stării de calamitate. ARCPA este format din 13 companii al căror principal obiect de activitate este comercializarea și exportul pe piața mondială, la cele mai competitive prețuri, a peste 50% din producția agricolă a României, conform sursei citate.

Fermierii români și membrii ARCPA au parteneriate de peste două decenii, concretizate în creșterea constantă a cantității și calității producției agricole a României, atât pentru piața internă, cât și pentru export. Din aceste motive, membrii ARCPA consideră că soluțiile necesare depășirii situațiilor speciale trebuie identificate în interiorul lanțului de aprovizionare cu cereale, și nu în afara acestuia.

„Suntem cu totii constienti ca traversam un an agricol dificil, insa declararea starii de calamitate prin OUG ar avea ca si consecinta directa nerespectarea angajamentelor contractuale existente intre comercianti si fermieri; prin urmare, increderea dintre principalii parteneri ai lantului cerealelor ar fi iremediabil afectata. In aceasta situatie, pre-finatarea fermierilor de catre comercianti ar deveni imposibila. Viitorii ani agricoli ai Romaniei sunt in pericol”, a declarat Vasile Varvaroi, președintele ARCPA.