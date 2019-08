Cum Primăria Capitalei a aprobat deja protestul, organizator fiind Tomescu Tommy Joul, reprezentat al Grupului de Acțiune Civică Diaspora pentru România, Mihai Fifor vrea să se asigure că incidentele ce anul trecut au făcut turul televiziunilor din toată lumea nu se vor mai repeta.

„Vreau să fac un apel către toţi cei care doresc să protesteze, către toţi cei care se vor afla în diferite puncte din Capitală să protesteze în mod paşnic şi să nu uite în niciun moment că suntem un stat european, un stat în care cetăţeanul are dreptul să se exprime în mod liber.

Niciodată nu vom încerca să împiedicăm acest lucru, pentru că este un lucru firesc. Dacă cetăţenii doresc să protesteze, să o facă. Problema pe care vreau să o subliniez este că solicit tuturor celor care vor participa la proteste să protesteze în mod paşnic, respectând totuşi legea şi tot ce înseamnă un astfel de protest.

Nu ne dorim sub niciun fel de formă, repet, sub niciun fel de formă, să mai vedem ceea ce am văzut anul trecut pe 10 august. Dar despre lucrurile acestea vom mai discuta cu siguranţă până sâmbătă”, a declarat Fifor în cadrul unei declarații de presă, informează Agerpres.

Te-ar putea interesa și: