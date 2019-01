DOLIU la HOLLYWOOD! ACTORUL din STAR TREK a MURIT. MILIOANE de oameni sunt cu OCHII în LACRIMI

Doliu în lumea filmului! William Morgan Sheppard, actorul britanic care apare în franciza „Star Trek”, a murit la vârsta de 86 de ani, într-un spital din Los Angeles. Fiul său a făcut public un comunicat emoționant despre ultimele clipe de viață ale părintelui său. Potrivit actorului Mark Sheppard, tatăl lui s-a stins sub privirile soției sale.





William Morgan Sheppard a fost unul dintre cei mai îndăgiți actori de la Hollywood, unde a jucat în numeroase filme apreciate, printre care se numără: „Star Trek,”, “Dr Who ”, “Mad Men”. Regretatul actor britanic s-a stins din viață ieri, iar în urmă cu câteva ore fiul său, care i-a călcat pe urme, a confirmat vestea tristă. Odată cu publicarea unui comunicat, Mark Sheppard a dezvăluit că a petrecut câteva ore bune cu părintele său în ziua fatidică. William Morgan Sheppard și-a dat ultima suflare în timp ce soția lui era în salon și îl ținea de mână. Starul era bolnav, dar nu se știe nimic despre problemele de sănătate cu care se confrunta.

„Noi am mers astăzi (n.r.: ieri) la spital ca să ne petrecem timpul împreună cu tatăl meu. Deși el nu putea să vorbeasc, ne-am ținut de mână, el a râs și a fost atât de fericit să ne vadă pe noi. Noi am plecat și am mers acasă. A fost o zi bună. El a fost dus de urgență la spital și a murit la ora 06:30 după-amiaza, în timp ce mama mea era alături de el. Sunt atât de recunoscător că el nu a mai fost nevoit să sufere mai mult. Vă mulțumesc pentru gândurile voastre senine, iubire și rugăciuni” este mesajul scris de Mark Sheppard pe pagina lui de Instagram, unde a postat o poză cu tatăl său în timp ce era pe patul de spital.

