Stânga americană strânge rândurile în jurul Kamalei Harris

Partidul Democrat își strânge rândurile în spatele Kamalei Harris pentru ca aceasta să fie candidatul la președinție, dacă Joe Biden se va retrage.

James Clyburn o susține pe Kamala Harris

După o serie de contacte cu liderii partidului său și primind marți la Casa Albă principalii guvernatori democrați, președintele asigură că rămâne în cursă, dar în cercul său cel mai apropiat s-au oferit indicii că zilele următoare sunt cruciale pentru a stabili dacă Biden îşi poate reveni în sondaje și îl poate învinge pe Donald Trump.

Miercuri, un lider influent al Partidului Democrat, reprezentantul James Clyburn din Carolina de Sud, a declarat într-un interviu pentru CNN că trebuie să fie pregătiți pentru ceea ce el a definit ca fiind "mini-primare". În cazul în care Biden se retrage, Clyburn a spus că vicepreședinta Harris, guvernatorii și alți candidați pot face campanie pentru a câștiga delegați la Congresul Național Democrat de la Chicago în august.

„De fapt, se poate proiecta procesul care este deja în desfășurare pentru a-l transforma în mini-primare și aș sprijini ca acest lucru să se întâmple”, a spus Clyburn, care a afirmase anterior că este în apărarea candidaturii lui Biden și, de asemenea, a lui Harris.

Harris stă mai bine decât Biden

Acest lucru este important, pentru că Clyburn este cel care i-a permis lui Biden să câștige primarele din 2020, sprijinindu-l în Carolina de Sud cu mobilizarea votului negru. Clyburn, ca și Harris, sunt afro-americani, o comunitate care s-a distanțat de Biden în ultimii ani, potrivit unor sondaje.

Harris are nevoie doar de aprobarea deschisă a lui Biden. Dacă va reuși, este probabil ca Obama și Clinton să facă același lucru, strângând rândurile.

Într-un nou sondaj CNN, vicepreședinta Harris este mai aproape de Trump decât de președintele Biden. 45% dintre alegătorii înregistrați ar susține-o pe Harris într-o cursă ipotetică împotriva lui Trump, care are 47% susținere, în timp ce 5% ar alege un alt candidat.

În comparație, Biden este cu 6 puncte în spatele lui Trump, cu 49% sprijin pentru Trump și 43% pentru Biden, iar 4% ar opta pentru un alt candidat.

Kamala Harris, agendă încărcată

În plină criză a candidaturii, Harris, care este „numărul doi”, are o agendă plină. După ce a petrecut 4 iulie, Ziua Independenței, cu Biden la Casa Albă, va vizita New Orleans, Las Vegas, Dallas și Indianapolis la evenimente cu afro-americani, femei și tineri. Tocmai a fost în California, statul pentru care a fost senator și care are o greutate enormă în primarele democrate, un adevărat bastion al acestui partid.

Tot mai mulți deputați o laudă preventiv pe Harris, de parcă ar pregăti terenul pentru o posibilă schimbare. Reprezentantul Bennie Thompson din Mississippi, care a prezidat comisia de anchetă privind insurecția din 2021, a declarat pentru "Axios" că Harris este "incredibil de puternică și nu poți spune că Biden a făcut o treabă bună fără a spune că şi ea a făcut o treabă bună". Dacă ea ar fi exclusă, a spus el, "ar fi o condamnare la moarte pentru partid".

Este cu siguranță o schimbare de percepție. Kamala Harris a fost evaluată mai rău decât Biden de când a devenit vicepreședinte. A făcut o serie de pași greșiți la începutul mandatului, mai ales în eșecul său de a controla fluxul de imigranți fără acte în Statele Unite, care depășește trei milioane anual. Dacă Biden ar renunța, liderii democrați se așteaptă ca el să anunțe că o susține pe Harris.

Mai lipsește susținerea lui Joe Biden

Secretara de presă a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat în timpul briefing-ului său de miercuri că unul dintre motivele pentru care Biden a ales-o drept candidată la vicepreședinție în 2020 "este pentru că ea este, de fapt, viitorul jocului".

Sprijinul lui Biden și al actualei mașinărie guvernamentală ar evita haosul unui congres fără un candidat predeterminat, cu runde de vot agonizante zi de zi la mijlocul lunii august, cu mai puțin de trei luni înainte de alegerile prezidențiale. Este ceva ce s-a întâmplat şi în 1968, când Lyndon Johnson s-a retras și mai mulți democrați au concurat pentru președinție. Huber Humphrey a câștigat candidatura, care a pierdut în fața lui Richard Nixon.

Deși Biden afirmă că nu se va retrage, cercul său apropiat interior a scăpat informaţii în mass-media, precum "The New York Times" sau CNN, potrivit cărora totul va depinde de cursul sondajelor și de strângerea de fonduri.

Trump a crescut după dezbatere

Dacă percepția asupra stării fizice și psihice a președintelui nu se îmbunătățește, acesta nu va avea de ales decât să plece, după dezbaterea dezastruoasă de joia trecută din Atlanta. La întâlnirea sa cu guvernatorii democrați de la Casa Albă de miercuri, președintele Biden a spus că a fost supus unui control medical după dezbatere și că este sănătos.

După acea întâlnire, un grup de guvernatori a făcut declarații în presă pentru a-și exprima sprijinul față de președinte și candidatura acestuia. Printre aceștia nu s-au numărat cei care apar în sondaje drept opțiuni bune pentru a-i succeda, concurând cu vicepreședinta Harris: Gavin Newsom din California și Gretchen Whitmer din Michigan.

De la dezbatere, Trump, care a crescut la primare, a rămas foarte discret în fundal, lăsând toată atenția națiunii să se concentreze asupra lui Biden și a problemelor sale de sănătate. Într-un videoclip difuzat joi pe rețelele de socializare, Trump este văzut spunând că el crede că îl vor schimba pe Biden cu vicepreședinta Harris și că ea este "chiar mai rea decât el".

