Istoria secreta SRS i-a dus Regelui Mihai solicitarea statului român de a face lobby pentru intrarea noastră în NATO







S-a întâmplat în 1990. SRS lucra la România Liberă ca publicist comentator. Primise o bursă în Franța. De la un medic generos de origine română. Asta i-a permis să stea o lună în Franța. Atunci, SRS s-a apropiat de Casa Regală. Toate acestea le-am aflat din cartea ”S.R.S.: “ naşul” presei din România în dialog cu Dan Andronic şi Alice Barbu: 49 de ani de presă printre securişti, disidenţi, politicieni, miliardari şi câţiva idealişti, lucrare apărută în 2021.

Interviul

”În acest interval de timp, cu o prietenă, care avea o mașină și care făcea parte din anturajul Casei Regale, am luat contact cu Majestatea Sa și am solicitat un interviu. (…) Prima dată ne-am întâlnit la un hotel, în Franța, pentru că eu nu aveam viză pentru Elveția. (…) Am comunicat instantaneu. Încă din lift. După câteva zile, mi-am luat inima-n dinți și am trecut ilegal în Elveția. Mi-a arătat atelierul auto. S-a purtat foarte frumos cu mine. Regina Ana mi-a arătat mai multe decorații și insigne. Îmi doream din tot sufletul să vină în țară. Să trăim un act de normalitate”, îți reamintește Sorin Roșca Stănescu.

Cetățenia, marea barieră

Dar, în perioadă, autoritățile invocau faptul că Regele nu avea cetățenie. El afirma, pe bună dreptate, că nu a renunțat niciodată la cetățenie și că aceasta i-a fost luată în mod abuziv. Guvernul trebuia să găsească soluția ca să îi dea cetățenia înapoi.

”Abia mai târziu, după 5 ani, când a venit CDR la putere, iar Adrian Severin a fost instalat ministru de externe, s-a găsit o soluție. Din păcate, nu Emil Constantinescu, care era sfătuit prost de Zoe Petre, cum că dacă îl aduce pe Rege în țară, va fi acuzat că-i cedează locul, conferit de cetățeni prin vot. Adrian Severin care nu avea asemenea constrângeri, a găsit rezolvarea. Adrian Severin, fiind un jurist de marcă, mi-a spus la Strasbourg, chiar în clădirea Parlamentului European, unde a băut cu mine o cafea, că a găsit soluția. O simplă adresă de câteva rânduri prin care Ministe[1]rul Afacerilor Externe informează Ministerul de Interne că regele Mihai este cetățean român și i se poate acorda cetățenia”, spune în lucrarea citată SRS.

Cu Regele în NATO

SRS a mai jucat un rol important ca intermediar între stat și Regele Mihai. Povestea este veridică!

”Cunoscând relațiile mele cu Regele Mihai, Severin mi-a cerut să merg la Versoix și să-i comunic acest lucru. În același timp, prin intermediul meu, îl întreba pe Regele Mihai dacă este de acord cu sprijinul financiar al statului român, să întreprindă un turneu în statele europene în care mai există monarhie, pentru a face lobby în vederea intrării României în NATO. Am fost încântat. Am plecat spre Versoix, din nou, fără viză de Elveția. Aveam o mașină închiriată, cu număr belgian”, rememorează gazetarul.

Inutil să mai spunem că Regele Mihai și-a dat acordul din prima secundă. ”Și dacă îmi amintesc bine, chiar până i s-a rezolvat problema, cu mutatul în țară, el deja începuse să meargă în diverse capitale europene care erau erau state monarhice. S-a mai dus și în republici unde foștii monarhi încă aveau legături solide la guvern”, afirmă SRS