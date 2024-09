Politica Mircea Geoană vrea schimbarea relațiilor cu Rusia. Avertisment despre China







Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale, a spus că România trebuie să fie respectată oricât de prieteni am fi cu SUA și Bruxelles. De asemenea, fostul secretar general adjunct al NATO speră că „într-o zi să avem și cu Rusia relații mai puțin încordate”.

Mircea Geoană: Nimeni nu vrea o relație proastă cu Rusia

Mircea Geoană a explicat că România, ca și alte națiuni, are „prima obligație să asigure pacea, integritate teritorială, suveranitate. În același timp, mai spune fostul lider PSD, România are o geografie care este la confluența de drumuri. Are o geografie care a definit destinul național. Din acest motiv, „nimeni nu vrea o relație proastă cu Rusia. Rusia a ajuns la o concluzie, cred eu, nerealistă și nesăbuită să creadă că Occidentul este dușmanul său de moarte. Geoană a amintit, de asemenea, că nici China nu ai cum s-o „ignori” deoarece „trebuie să faci comerț, nu neapărat în zonele sensibile, dar este mult business de făcut”.

Cu privire la obligațiile unui lider de stat, este ca acesta să „își facă statul funcțional. Și Constituția României spune că președinte este cel care veghează asupra bunei funcționări a puterilor statului, a funcționării instituțiilor și a echilibrului între puterile statului”. Interpretarea partizană: eu sunt statul, eu impun partidul meu, este greșită, făcând referire la Klaus Iohannis.

Mircea Geoană: Nimeni nu vrea o relație proastă cu Rusia. Sursa foto: Facebook

Fostul secretar general adjunct al NATO: Românii au nevoie de respect

Mircea Geoană a mai subliniat faptul că „românii au nevoie de respect, să se simtă respectați, să se simtă reprezentați și, da, sper ca într-o zi nu îndepărtată să putem să avem și cu Rusia, și cu alții relații care să fie mai puțin încordate”.

Mai mul, Mircea Geaonaă a explicat că „nu am ales noi drumul acesta, Rusia l-a ales, iar în clipa de față, în Europa, NATO și Uniunea Europeană nu sunt instituții. Tu ai relații bilaterale cu țările de acolo. Polonia este împreună cu Germania și cu Franța în așa-zisul Triunghi de la Weimar. Ei decid înainte de Consilii Europene. Am vorbit cu toți ca și România să facă parte din acest loc”, a explicat candidatul independent.

Mircea Geoană: „Pacea este cel mai prețios lucru, ca și sănătatea

Geoană a mai spus în emisiunea realizată de Mihai Gâdea că „România s-a culcat puțin pe-o ureche, știind că suntem importanți strategic, a uitat să investească, să facă rost de bani, de respect, de influență, de tehnologie. Și cred că dacă schimbăm această paradigmă și publicul din România, care nu cred că are o problemă, n-ar vrea să ne aruncăm în brațele rușilor. Nu asta e ideea, dar spune:Țara aceasta are nevoie de pace”.

Când lucrezi la NATO, a subliniat Geoană, „și vezi război la doi metri și vezi și Orientul Mijlociu și riscurile din Asia, pacea este cel mai prețios lucru, ca și sănătatea (...). Românii au dreptate să fie supărați, e de fapt o nemulțumire internă față de modul în care țara este condusă, modul în care ei sunt tratați în țară și cum sunt tratați în Europa”.

Mircea Geaonă a mai susținut că este „probabil cel mai cunoscător în ceea ce înseamnă să ții țara în pace, să ții țara în securitate. Și după aia să te apuci să construiești o țară mai performantă și mai echilibrată, și mai mândră și mai respectată”.